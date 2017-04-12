Bakan Kılıç: "Teröre Karşı Beraber Durmak Zorundayız"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Fransa'da olduğu zaman şöyle, Almanya'da olduğu zaman böyle olmaz. Bunun aması yok. Saldırı nerede olursa olsun teröre karşı beraber durmak zorundayız" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, katıldığı bir televizyon programında Formula 1 ve Borussia Dortmund takım otobüsüne yapılan terör saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kılıç, Formula 1'in önümüzdeki sene İstanbul'da yapılmasıyla alakalı konuşarak "Dün sayın Cumhurbaşkanımızın kabulünde ben de bulundum. Orada Formula 1'in yeni CEO'su ile görüştük. Daha önce Formula 1'i Bernie Ecclestone yönetmişti. Onun döneminde dünya çapında baktığımızda Formula 1'de bir yorulma yaşanıyordu. Bu Türkiye'ye has olan bir şey değil sadece. Formula 1'in genel anlamda yönetimi iyi değildi. Bu iyi olmayan yönetiminden dolayı bizde de bazı sıkıntılar yaşanmıştı. İki ay oldu yeni kişiler göreve geldi. Artık yönetim uluslararası bir grubun yönetimine geçmiş durumda. Onların Türkiye'de de yeniden Formula 1'in olması konusunda bir isteği var. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu, Sayın Başbakanımızın da bu kabulden sonra bir talimatları oldu. Hem Türkiye'nin şartlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi noktasında hem de Formula 1'in en iyi şekilde Türkiye'de yapılması noktasında ümit ediyorum ki Formula 1 yeniden Türkiye'ye gelecektir. O geçmişteki eksiklikler ve bazı yaşananları gidererek, İstanbul Park'taki o heyecanı daha üst seviyede yaşayabileceğimiz bir organizasyonu gerçekleştireceğiz" dedi.



"Teröre karşı beraber durmak zorundayız"



Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesi yapılan hain terör saldırısıyla ilgili konuşan Bakan Kılıç, Beşiktaş'taki saldırının doğrudan spora yönelik olmadığını belirterek, "Beşiktaş'taki terör saldırısı doğrudan spora yönelik bir saldırı değildi. Doğrudan emniyet güçlerimize yönelik bir saldırıydı. Mekan olarak Beşiktaş'taki stadyumun yanında olmuştu. Daha önce Fransa - Almanya milli maçı esnasında ve Fransa Cumhurbaşkanının stadyumda olduğu esnada 4 noktadaki patlamalardan bir tanesi stadyumda olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız dile getiriyor, bizler söylüyoruz; bunlar sınır tanımaz. Almanya'da dün Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesi olan saldırı ile ilgili hemen bilgi aldık. Çünkü malum bizim de orada oynayan futbolcu kardeşlerimiz var. Bunun haricinde de bir spor müsabakası öncesi vatandaşların durumu ile ilgili bilgi aldık. Çok şükür çok ciddi bir yaralanma olmadığını öğrendik. Ancak şu var; dünyanın her yerinde maalesef böyle saldırılar olabiliyor. Bunu kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bunlar insanlık dışı saldırılardır. Bunlar, katillerin, terör örgütlerinin yaptığı saldırılardır. Bunlara karşı beraber mücadele etmek durumundayız. Yani Türkiye'de olduğu zaman böyle, Fransa'da olduğu zaman şöyle, Almanya'da olduğu zaman böyle olmaz. Bunun aması yok. Saldırı nerede olursa olsun teröre karşı beraber durmak zorundayız" şeklinde konuştu.



"Beşiktaş üst seviyede korunacak"



UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk karşılaşmasında Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile oynayacağı mücadele öncesi ve sonrasında iyi bir şekilde korunmaları için Fransa devletinde gerekli mercilerle görüştüğünü belirten Bakan Kılıç, "Yarın, Beşiktaşımız da Fransa'da Olimpik Lyon ile bir maç oynayacak. Ben oradaki resmi makamlarla temasa geçip takımımızın güvenliğinin en üst seviyede sağlanıp onlardan bu noktada garanti vermelerini istedim. Onlar da yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını bildirdiler. Çünkü teröre karşı ancak beraberce dur diyebiliriz. Biz Türkiye'ye gelen misafirlerimizi nasıl en güvenli şekilde ağırlıyorsak ki; yakın zamanda Erzurum'da EYOF 2017'de ağırlamıştık. Bu yaz da inşallah İşitme Engelliler Olimpiyatı nedeniyle Samsun'da ağırlayacağız. Aynı şekilde Fransız yetkililerinin de güvenliği sağlayarak, takımımızı ve taraftarlarımızın en iyi şekilde ağırlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL