Bakan Kılıç'tan Yakın Doğu Üniversitesi'ne Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenerek şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi'ni tebrik etti.



Kılıç, yayımladığı kutlama mesajında, ülke basketbolunda gurur dolu bir gün yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"İki Türk takımının finalde karşılaştığı Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin oyuncularını, teknik ekibini ve başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bellona AGÜ'yü ise final serisinde gösterdiği mücadeleden dolayı kutluyorum. Kadın basketbolunda Avrupa'nın üst sıralarında Türk takımlarını istikrarlı şekilde görmek bizlere gurur yaşatıyor. Gelecek yıllarda da takımlarımızın bu tarihi başarıları sık sık tekrarlayarak birçok kupa kazanmasını temenni ediyorum."