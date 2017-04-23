Bakan Kılıç'tan, Vakıfbank ve Eczacıbaşı Vitra'ya Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank ile üçüncülüğü elde eden Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik etti.



Voleybol tarihinde önemli bir güne tanıklık etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:



"Avrupa voleybolunun kadınlarda bir numaralı kupası olan Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, dörtlü finalde büyük bir başarıya imza attı. Ligde şampiyonluğa ulaşan VakıfBank ile üçüncülüğü elde eden Eczacıbaşı VitrA'yı kutluyor; iki kulübün de sporcularını, teknik heyetini, yöneticilerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."