Bakan Kılıç'tan Taziye Ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı İlhan Cavcav'ın taziye evini ziyaret etti.



Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kılıç, Türk sporuna büyük emekleri olan Cavcav'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"İlhan ağabeyi kaybettik. Rabbim gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Türk futboluna ve Türk sporuna büyük emekleri olan, 1981 yılından beri Gençerbirliği Spor Kulübü'nün de başkanı olan Türk sporunun doğayeni, çok büyük yetenekleri bulmuş yetiştirmiş, yöneticilik konusunda örnekler vermiş büyük bir spor insanımızı kaybettik. Rabbim inşallah rahmet eyler. Aileyle görüştük, onların da tüm sevenlerine teşekkürler var. Gerçekten çok büyük bir destek görüyoruz. Sayın Başbakanımız aileyle görüştüler, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldım, tüm spor camiası olarak kendilerine destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. O Türk sporunda bir duayendi. İnşallah ismi ilelebet Türk spor camiasında ve bununla beraber dünya sporunda da yaşayacak."



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-Bakan Kılıç'ın ziyareti



-Kılıç'ın açıklaması



(Haber-Kamera: Ercan ATA/ANKARA DHA)