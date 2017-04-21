Bakan Kılıç'tan Seçim Sonuçlarına İtiraz Edenlere "Mızıkçı" Benzetmesi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, referandum sonuçlarına itiraz eden ana muhalefet partisi ve diğer muhaliflere, "Kaybedip de ondan sonra 'mızıkçılık' yapmayacaksın" dedi.



Bakan Akif Çağatay Kılıç, referandumdan "evet" sonucu çıkmasının ardından memleketi Samsun'da teşkilatları gezerek teşekkür ziyaretlerine başladı. Bakan Kılıç ve beraberindeki heyet, ziyaretlerine AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanlığı ile başladı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Türkiye'nin bu zamana kadar yaşadığı en büyük seçimi, referandumu geride bıraktık. Bu seçimden başarıyla çıkmış Türk milletini Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiri ile yeni ufuklara yelken açacağı bir seçimden Allah'ın izniyle yüzümüzün akıyla çıktık. Bu vesile ile teşekkür ziyaretlerinde bize ilk sırayı veren Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a da şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da referandum öncesinde gösterilen çabalar için teşkilat üyelerine teşekkür etti.



"YSK'nın ortaya koymuş olduğu karar açıktır, bu konu kapanmıştır"



Daha sonra söz alan Bakan Kılıç, referandum sonrası yapılan açıklamalar ve gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarına itiraz eden muhaliflere seslenen Bakan Akif Çağatay Kılıç, "16 Nisan akşamından beri ana muhalefetin başını çektiği bir takım çevreler sanki farklı bir sonuç varmış gibi konuşmalar yapıp, halk oylamasıyla ilgili bir şeyler dile getiriyorlar. YSK'nın ortaya koymuş olduğu karar açıktır. Milletimizin sandıkta verdiği karar açıktır. Bunun tartışması yoktur. Bu konu kapanmıştır. Bundan sonrasında yapacağımız çalışmalarla sanki hiç durmamış gibi yolumuza devam ederek gideceğiz. Ülkemizde çeşitli kurumlar adına gözlemcilik yapanların ne kadar tarafsız olup olmadıkları konusunda da bir takım şeyler çıktı ortaya. CHP ve muhalif olanlar, sığınmaya çalıştıkları gözlemcilerin ne paçavralarla ve hangi terör örgütüne destek vererek burada bulundukları ve hangi terör örgütleriyle poz verdiklerini gördük. Takdiri yüce milletimize bırakıyorum" diye konuştu.



"Kaybedip de ondan sonra 'mızıkçılık' yapmayacaksın"



Seçimlerden sonra yapılan şikayetler üzerine ana muhalefete ve diğer muhaliflere 'mızıkçı' benzetmesinde bulunan Bakan Kılıç, "Aziz milletimiz 16 Nisan günü verdiği kararla Türkiye'nin hızlı bir şekilde ilerlemesine, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ilerlememiz konusunda bir karar vermiştir. Bu kararı göremeyen, görmek istemeyen, hatta ve hatta bu sonuçları tanımıyoruz diyen ana muhalefet partisi genel başkanına, 'Bu sonuçları tanımamak demek, milleti tanımamak demektir. Siz milleti tanımazsanız, millet sizi hiç tanımaz' diyorum. Ne söylediğinize dikkat etmeniz gerekiyor. Türkiye'de birçok seçim yapılmıştır. Hiçbir zaman seçimin üzerinde bir sıkıntı olmamıştır. Bir takım rakamlar ortaya atılıyor. Halk oylamasının sonucu şudur, 50+1 alan bu işin kararıdır. Gitsinler Türkiye'deki ve dünyadaki siyasi halk oylamalarına baksınlar. Tartışma yapmak isteyenler kendi aralarında tartışma yapmak isteyebilirler. Bizim işimiz var. Kaybedip de ondan sonra 'mızıkçılık' yapmayacaksın. Git sandıkta çalış. Gerekli sonucu almak istiyorsan orada mücadeleni ver. Biz hep, 'Millet sandıkta ne söylerse başımızın üstüne' dedik. Biz hep böyle yaptık, bundan sonra da böyle devam edecek. Çünkü, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" şeklinde konuştu.



"Kılıçdaroğlu 8. seçimi de kaybetti, bakalım 9 olacak mı?"



Kılıçdaroğlu'nun üst üste 8 seçim kaybettiğine dikkat çeken Kılıç, şunları söyledi:



"Ben hep meydanlarda '7 kere kaybetti 8.'ye gidiyor' demiştim. 8 de oldu, bakalım 9 olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Burada bence CHP'nin kendine bakması lazım. Rabbim inşallah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaz. Türkiye kazanmıştır. Bu AK Parti, başka parti meselesi değildi. Türkiye'nin bir meselesiydi. Tüm vatandaşlarımız kazanmıştır. Dün nasıl bu ülkede yaşayan tüm insanlarımıza hizmet ettiysek, bugün de en iyi şekilde devam edeceğiz. Biz sandığı giden ve gitmeyen her vatandaşın hakkını hukukunu korumakla mükellef olduğumuzu bilenlerdeniz. Bunu bilmeyenler gitsinler sorsunlar. Kimse bize ders vermeye kalkmasın. 15 yıllık AK Parti iktidarında yaptıklarımıza baksınlar. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."



Bakan Kılıç, Tekekköy ziyaretinin ardından Canik ve diğer ilçelere de ziyaretlerde bulundu. - SAMSUN