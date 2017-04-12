Bakan Kılıç'tan Sancaktepe'ye İyi Haber

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Sancaktepe Güreş Eğitim ve Kamp Tesisleri'nin işletmesinin Sancaktepe Belediyesi'ne verileceği söyledi.



Kılıç, Sancaktepe Amatör Sporcular Buluşması'na katıldı. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Bakan Kılıç'ın yanı sıra Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, amatör spor kulüpleri temsilcileri ve çok sayıda sporcu katıldı. Program Sanacaktepe Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı. Katılımcıların hep bir elden Türk bayraklarını sallayarak mehter takımına eşlik etmesi de renkli görüntüler oluşturdu. Ardından Sancaktepe'de gençlerin küçük yaşlardan itibaren spora yönelmesi ve spor branşlarında profesyonelleşmesi için yapılan çalışmalar ile tesislerin bulunduğu tanıtım filmi gösterildi. Programda konuşan Bakan Kılıç, gençlerin profesyonel sporcular olarak yetişebilmeleri adına yapılan çalışmalardan bahsetti. Ardından Başkan Erdem, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Güreş Eğitim ve Kamp Tesisleri'nin işletmesini almak istediklerini açıkladı. Bakan Kılıç, Erdem'in isteğine kayıtsız kalmayarak 120 odalı tesisin 100'ünün işletmesini Sancaktepe Belediyesi'nin işleteceği müjdesini verdi.



Tesis, 13 bin 500 metrekarelik alanda bulunurken içerisinde yüzme havuzu, konferans salonu ve kendine ait spor salonu olan bulunuyor.



Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği güreş tesisinin 120 odasının 100'ünün kullanımını Sancaktepe Belediyesi'ne verecekleri müjdesini açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Başkanımızın kullanımıyla ilgili bir talebi var. Bunu da olumlu değerlendirerek 120'nin 20'sini bakanlığımıza ayırıp 100 odasını size teslim ederek ve kullanımını inşallah buradan daha güzel eğitimlerle sporcular çıkacak diye tabi güreşe ayrı bir önem veriyoruz. Sancaktepe'ye hayırlı uğurlu olsun. Tabi 2021'de İstanbul'da 5'inci İslam İşbirliği Oyunları olacak önümüzdeki ay 4'üncüsü Bakü'de düzenlenecek. Bakü'deki oyunlara da Türkiye olarak Azerbaycan'dan sonraki en büyük kafileyle katılmış olacağız. Önümüzdeki aylarda, yıllarda ülkemizi çok farklı noktalarda hep beraber inşallah temsil etmek üzere hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de, "İstanbul'da ve Türkiye'de en fazla lisanslı sporcuya sahip İBB'den sonra 2'inci kulübüz. 17 bin 815 lisanslı sporcuya sahibiz. Amatörde 3'üncü lige çıkmıştık şu an bitime 3 hafta kala 8 puan farkla lideriz. Cuma günü Kartal'ı yenerek Sancaktepe 2'inci ligde olacak. Türkiye'de ilk defa spor laboratuvarı kuracağız. 4'üncü spor salonu olarak 120 yataklı bir güreş tesisini sayın Cumhurbaşkanımız iki hafta önce resmi açılışını gerçekleştirmişti. Belediye olarak oranın işletmesini almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Sancaktepe Amatör Sporcular Buluşması etkinliği Bakan Kılıç'a Sancaktepespor atkısı ve çiçek takdimi ile sona erdi.



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İSTANBUL / DHA