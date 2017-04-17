Bakan Kılıç'tan Samsunlu Seçmene Teşekkür

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "İstiklal Mücadelesi'nde yaktığı bağımsızlık meşalesiyle tüm yurdu aydınlatan Samsun'umuz, 15 Temmuz'da olduğu gibi istikbalin ve istiklalin yılmaz savunucusu olduğunu bugün bir kez daha göstermiştir." ifadesinde bulundu.



Bakan Kılıç, yayımladığı mesajda, 16 Nisan Pazar günü gerçekleşen anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Samsun'dan yüzde 63.55 "evet" çıktığına dikkati çekerek Samsunlu seçmene teşekkür etti.



Halk oylamasıyla güçlü Türkiye yolunda ilk adımın atıldığını belirten Kılıç, çıkan sonucu "ferasetin vesayete üstünlüğü" olarak değerlendirdi.



"16 Nisan 2017'de gerçekleşen halk oylamasında gösterdikleri teveccüh ile güçlü Türkiye yolunda ilk adımı atmamıza vesile olan aziz hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullanan Kılıç, mesajında şunları kaydetti:



"İstiklal Mücadelesi'nde yaktığı bağımsızlık meşalesiyle tüm yurdu aydınlatan Samsun'umuz, 15 Temmuz'da olduğu gibi istikbalin ve istiklalin yılmaz savunucusu olduğunu bugün bir kez daha göstermiştir. Bu ideali kalbinde taşıyan ve bu ülkeye aidiyet hisseden her bir vatandaşımız, tercihlerinden bağımsız olarak bizim baş tacımızdır. Milletin geleceğini yine milletin iradesi belirlemiştir. Bu sonuç, ferasetin vesayete üstünlüğüdür. Aziz milletimizin iradesinin tecelli ettiği bu gelecekte milletimizin tek bir ferdi dahi mağlubiyet hissi yaşamayacaktır. Çünkü bugünden itibaren el ele, omuz omuza inşa etmeye başlayacağımız yarınlar hepimizin ortak geleceğidir. Girdiğimiz her seçimde bizden desteğini esirgemeyen, evladı olmaktan gurur duyduğum Samsunlu hemşehrilerimiz, halk oylaması bilgilendirme sürecinde de meydanları, salonları doldurarak daima yanımızda olmuştur. Bu desteklerini sandıktaki teveccühleri ile taçlandıran sevgili hemşehrilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor, Türkiye'nin dirilişine, yükselişine omuz veren, iradesini ortaya koymak için sandıklara koşan aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum."