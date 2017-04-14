Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kadınlar Euroleague Final Four'da Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u 70 - 61 yenerek Finale yükselen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.



Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle;



"Kadınlar Euroleague Final Four Yarı Final maçında Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u 70 - 61 yenerek Finale yükselen Fenerbahçe kadın basketbol takımını kutluyorum. Finale kalarak daha şimdiden büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe kadın Basketbol takımında bu başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik kadroyu, yöneticileri ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Final karşılaşmasında de temsilcimize başarılar diliyorum "



İSTANBUL / DHA