Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın Dinamo Kursk takımına 77-63 yenilerek ikinci olan Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı tebrik etti.



Kılıç, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:



"FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ikinciliği elde eden Fenerbahçe'yi kutluyorum. Son yıllarda Dörtlü Final'de istikrarlı şekilde mücadele eden temsilcimizin gelecek yıllarda bu çizgisini sürdürerek önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Bu önemli dereceler ülkemizde kadın basketbolunun gelişmesi ve daha da ileriye gitmesi adına büyük bir rol oynayacaktır."