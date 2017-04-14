Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kadınlar Euroleague Final Four Yarı Final maçında Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u 70-61 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Final müsabakasında sarı-lacivertli ekibe başarı dileğinde bulunan Kılıç'ın mesajında, "Kadınlar Euroleague Final Four Yarı Final maçında Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u 70 - 61 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Finale kalarak daha şimdiden büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bu başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik kadroyu, yöneticileri ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Final karşılaşmasında de temsilcimize başarılar diliyorum" ifadeleri yer aldı.



(Musa Erdoğan /İHA)