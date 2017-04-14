Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibini 70-61 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibini 70-61 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Kılıç, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u 70-61 yenerek finale yükselen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Finale kalarak şimdiden büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Tadın Basketbol Takımı'nda bu başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik kadroyu, yöneticileri ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Final karşılaşmasında da temsilcimize başarılar diliyorum."

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