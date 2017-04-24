Bakan Kılıç'tan Eskrimde Kadın Mili Takımına Tebrik

U23 Avrupa Şampiyonasında mücadele eden 23 Yaş Altı Kadın Kılıç Takımımız 94 yıllık Türk eskrim tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonluğunu Türkiye'ye kazandırdı. Bakan Çağatay Kılıç, bu tarihi başarıya imza atan millilerimizi kutladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 94 yıllık Türk eskrim tarihinde İlk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan 23 Yaş Altı Kadın Kılıç Takımı'nı kutladı. Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle:



"Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 23 Yaş Altı Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan kadın milli takımımızı yürekten kutluyorum. 94 yıllık eskrim tarihimizde bu önemli başarıya imza atarak, ülkemize bir ilk yaşatan millilerimiz, gelecek için bizlere umut verdi. Bu önemli başarıda emeği geçen başta sporcularımız ve antrenörlerimiz olmak üzere herkesi tebrik ediyorum." - ANKARA