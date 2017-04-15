Bakan Kılıç'tan Bursa Büyükşehir Belediyespor'a Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü için tebrik mesajı yayımladı.



Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finali rövanşında, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 mağlup ederek Şampiyon olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü kutluyorum. Temsilcilerimizin uluslararası arenada elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Tarihinde ikinci kez kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulubü'ne bizlere yaşattıkları gurur ve sevinç için teşekkür ediyorum. Bu başarıda emeği geçen sporcularımızı, teknik heyetimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum."



İSTANBUL / DHA