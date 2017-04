Bakan Kılıç'tan 1 Mayıs Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.



Bakan Kılıç, yayımladığı mesajında, Türkiye'nin gelişiminde işçi ve emekçilerin büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Ülkemizin büyümesinde, gelişmesinde ve refah düzeyimizin artmasında en büyük pay sahiplerinden biri işçi ve emekçi kardeşlerimizdir. Adım attıkları her işi, bir fidanı büyütür gibi alın teri dökerek büyüten işçi kardeşlerimizin bu sabır ve özveri dolu çalışmaları, emeğin ve alın terinin medeniyetimizde niçin kutsal olduğunun en güzel örneğidir." ifadelerini kullandı.



Bakan Kılıç, mesajında daha sonra şunları kaydetti:



"Devletimizin, çalışanlarımız, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle iş birliği içinde yürüttüğü çalışmalar, emekçi kardeşlerimizin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, haklarına sahip çıkılması adına büyük adımlar atılmasına vesile olmuştur. Çalışan, emek veren, üreten kardeşlerimizin döktükleri alın terinin her bir damlası, yarınlara giden yolda birer kilometre taşıdır. Tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs'ın, ülkemizde de barış, huzur ve şenlik ruhuyla kutlanmasını diliyor, emeği ve özverisi ile ülkemize değer katan her bir işçi kardeşimi saygıyla selamlıyorum."