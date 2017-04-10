Bakan Kılıç, Şehit Aileleri ve Gaziler Ile Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, bu ülkenin huzuru, mutluluğu ve bağımsızlığı için gerekirse dimdik duracak, hiçbir şekilde gözünü kırpmayacak emniyet ve jandarma teşkilatı mensubu kardeşleri olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşları olarak kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.



Kılıç, İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla kent merkezindeki otelde şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen programa katıldı.



Uzun süredir resmi görevleri dolayısıyla emniyet teşkilatıyla yakın çalışma imkanı bulduklarını belirten Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece ülkenin geleceğiyle ilgili karanlık düşünceleri olan, kabus yaşatmak isteyenlere karşı emniyetin en sağlam şekilde yanlarında durduğunu anlattı.



O gece tereddütsüz şekilde emniyet teşkilatının hainlerin karşısında dimdik durduğunu vurgulayan Kılıç, "Biz de o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı, Sayın Başbakanımızın davetiyle hükümet olarak meydanlara indik ama yine sağımızda, solumuzda, önümüzde, arkamızda size mensup olan kardeşlerimiz vardı. Önümüzdeki dönemde bu ülkenin güvenliği, huzuru ve geleceğe yürüyüşündeki sağlam duruşu sizlerin teşkilatının omuzlarında olacak." diye konuştu.



Kılıç, 15 Temmuz gecesi şehit olanlara ve ülkenin huzuru için hayatını ortaya koyan, gözünü kırpmadan canını veren şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömür diledi.



Jandarma teşkilatının İçişleri Bakanlığına bağlandığını hatırlatan Kılıç, "Biliyorum ki emniyet teşkilatıyla jandarmamız el ele, kol kola şu anda birçok işler görüyor, birçok operasyon yapıyorlar. Bu ülkeye ihanet etmeye kalkan hainlere karşı gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyuyorlar. Bu ülkenin huzuru, mutluluğu ve bağımsızlığı için gerekirse dimdik duracak, hiçbir şekilde gözünü kırpmayacak siz kardeşlerimiz olduğu için biz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşları olarak kendimizi güvende hissediyoruz." ifadelerini kullandı.



Programa Vali İbrahim Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.