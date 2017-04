Bakan Kılıç, Samsun Emniyet Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli teşkilatlarından biri olan Emniyet Teşkilatımız her zaman ve her şart altında 15 Temmuz'da olduğu gibi görevi başında olacak, bu ülkenin geleceği ve huzuru için gözünü kırpmadan görev yapacaktır." dedi.



Kılıç, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u makamında ziyaretinde çiçek takdim etti.



Emniyet personelinin günlerini kutlayan Kılıç, daha sonra şeref defterini imzaladı.



Kılıç, burada yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının 172. yıl dönümünü kutladı.



Aziz vatanın huzuru ve güvenliği için görev yaparken canını ortaya koyup şehit olan personele Allah'tan rahmet dileyen Kılıç, gazilere de uzun, huzurlu ve sağlıklı ömür diledi.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları ve güvenliği için canını ortaya koyan Türk Polis Teşkilatının daha birçok seneler, Türkiye Cumhuriyeti var oldukça millete hizmet edeceğini vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:



"Polisimizin aziz milletin içinden çıkan evlatlarıyla hizmet edeceğini biliyoruz. Şu anda ülkemizin, milletimizin huzuru için görevde olan, terör örgütleri ve teröristlerle mücadele eden, kaçakçılıkla mücadele eden, yasa dışı işlere bulaşan kişilere karşı mücadele veren, aynı şekilde istihbarat görevini yürüterek ülkemizin iç tehditlerine karşı görev yapan ve her bir vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan tüm emniyet personelimize başarılar diliyorum. Biz onlarla gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli teşkilatlarından biri olan Emniyet Teşkilatımız her zaman ve her şart altında 15 Temmuz'da olduğu gibi görevi başında olacak, bu ülkenin geleceği ve huzuru için gözünü kırpmadan görev yapacaktır."