Bakan Kılıç, Oyunu Kullandı, Golünü Attı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'da kendi mahallesinde dedesinin ismini taşıyan okulda oyunu kullandıktan sonra okul bahçesinde bulunan halı sahada şut çekerek gol attı.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski CHP Milletvekili olan dedesi İlyas Kılıç'ın ismini taşıyan Ataköy İlyas Kılıç İlkokulu'nda 2033 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kılıç, oy kullanacağı sandığa geldiğinde kendisine verilen sırayı kabul etmeyerek kuyrukta kendisine sıra gelmesini bekledi. Bakan Kılıç, oyunu sandığa eşi Eda Kılıç ile birlikte attı.



Oy kullanımının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akif Çağatay Kılıç, "Bugün tüm Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes oyunu kullanarak ülkemizin, milletimizin, devletimizin geleceğini ortaya koyacak. Biz her zaman 'AK Parti iktidara geldiğinden beri sandıktan ne çıkarsa başımızın üstündedir' dedik. Biz milletimize güveniyoruz ve inanıyoruz. Bu milletin her bir ferdinin fikri bizim için önemlidir. Bu doğrultuda ülkemizin geleceği için en doğru kararı da milletimizin vereceğini biliyoruz. Şu andan itibaren kararın da sözün de millette olduğunu bilenlerdeniz. İnşallah geleceğimiz için milletimizi en doğru kararı verecektir. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da oylarını kullandı. Bugün onların da sayımı yapılacak" dedi.



"İyi bir sonuç olacağına inanıyoruz"



Her zaman millete güvendiklerinin altını çizen Kılıç, "Yurt dışında meydana gelen görüntülerden bazıları bizi üzdü. Özellikle Almanya'dan gelen bir görüntü var ki Mavera'daki o yapılan ahlaksızla alakalı olarak da bugün bitsin, gerekli açıklamaları yapacağız. Bunlar açık ve seçik olarak yanlış işlerdir. Bunu yapanların biran önce bunun açıklamasını yapması ve kimin neden yaptığının açıklanması gerekir. Seçimlerin ülkemiz ve milletimiz için bereketli olmasını diliyorum. İyi bir sonuç olacağına inanıyoruz. Milletimizi her zaman güvendik. Bundan sonra da milletimiz bize ne emrederse onu yapmaya devam edeceğiz. Samsun'da kendi mahallemde oyumu kullandım. Ülkenin 4 bir yanında vatandaşlarımız, güvenli ve huzurlu bir şekilde sandıklara gidip oylarını kullanıyor. İnşallah halk oylaması sürecinden sonra da durmayacağız, yürümeyeceğiz, koşacağız" diye konuştu.



Bakan Kılıç, önce oy attı sonra da gol attı



Bakan Kılıç, oy atma işleminin ardından okulun bahçesinde bulunan halı sahayı gezdi. Burada kaleye geçen gence gol atmaya çalışan Bakan Kılıç, ilk birkaç denemede başarılı olamadı. Daha sonrasında topu filelerle buluşturan Bakan Kılıç, ardından da AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel'e gol attı. - SAMSUN