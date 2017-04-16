Bakan Kılıç, Oyunu Dedesinin Adını Taşıyan Okulda Kullandı

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, referandum da oyunu dedesini adını taşıyan Ataköy İlyas Kılıç İlkokulu'nda kullandı.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, oyunu kullanmak için İlkadım İlçesi Ataköy İlyas Kılıç İlkokulu'na gitti. Burada eşi Eda Kılıç ile birlikte 2033 nolu sandıkta oyunu kullanan Bakan Kılıç, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Millete güvendiklerini ifade eden Bakan Kılıç, "Bu milletin her bir ferdinin fikri bizim için değerlidir. Bu doğrultuda da ülkemizin geleceği için en doğru kararı milletimizin vereceğini biliyoruz" diye konuştu.



- Samsun