Bakan Kılıç: Neyi Tanımıyorsunuz, Milleti Mi?

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, referandum sonuçları üzerinden CHP'yi eleştirerek, "Seçim sonuçları açıklandı diyorlar ki, 'tanımıyoruz.' Neyi tanımıyorsunuz ya? Milleti mi tanımıyorsunuz. Sen milleti tanımazsan, millet sizi hiç tanımaz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde inşallah geleceğe yürüyeceğiz" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun'un Ayvacık İlçesi'nde parti teşkilatını ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Bakan Kılıç, referandum sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini, iki aya yakın bir süre araziden hiç çekilmediklerini ifade etti. Yüzde 51.4 ile sandıktan, yani demokrasinin tecelli ettiğini söyleyen Bakan Kılıç, "Milli iradenin kararının verildiği sandıktan 'evet çıktı. Bu kesin bir sonuçtur. İnşallah YSK da yakın zamanda bunun resmi açıklamasını yapacaktır. ve böylece 16 Nisan'da yapılan halk oylaması bitmiş olacaktır. YSK itirazları değerlendirdi ve hepsini reddetti. Şimdi kesin sonucu bekliyoruz. Bu arada 'CHP Danıştay'a, YSK adıyla dava açılabilinir' diyor. Onlar biraz uçuyor. YSK'nın kararları anayasal güvence altındadır. Tartışmaya açık değildir. Kesin sonuçtur. Neyi peşindesiniz anlamıyorum? 'Nasıl acaba kafaları bulandırabilirim? Neresinden acaba insanları farklı düşüncelere sevk edebiliriz? Huzur ortamını nasıl bozabiliriz?' Bırakın bu işleri Allah aşkına. İki saatte meclisten çekilme kararı aldılar, sonra geri dönme kararı. Ne yaptıklarını da bilmiyorlar. Birisi açıklama yapıyor; 'meclisten çekileceğiz' diyor. İki saat sonra haber geliyor; 'meclisten çekilmeyeceğiz' diyor. Bir karar verin. Bu milletin sandıkta ortaya koymuş oldukları sonuca tanıyorum demek millete büyük hakarettir" dedi.



CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Bakan Akif Çağatay Kıyıç, "Seçim sonuçları açıklandı diyorlar ki; 'tanımıyoruz.' Neyi tanımıyorsunuz ya? Milleti mi tanımıyorsunuz. Sen milleti tanımazsan, millet sizi hiç tanımaz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde inşallah geleceğe yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımız bu işe başlarken halk oylamasıyla ilgili yola çıkarken ne dedi; 'seçimden, sandıktan, çıkan sonuç başımızın üstündedir. Milletin üzerinde söz yoktur, sandıktan ne çıkarsa biz ona eyvallah deriz' dedi. ve böyle oldu" diye konuştu.



- Samsun