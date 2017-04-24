Bakan Kılıç, Milli Eskrimci Enver Yıldırım'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Enver Yıldırım'ı tebrik etti.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Şampiyonası'nda kılıç dalında bronz madalya kazanan milli eskrimci Enver Yıldırım için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle:



"Belarus'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi olan Enver Yıldırım kardeşimizi kutluyorum. Milli sporcularımızın eskrimde son dönemde elde ettiği dereceler bizlere büyük bir mutluluk yaşatıyor. Bu güzel derecelerin eskrime gönül veren genç kardeşlerimiz için de başarıya giden yolda büyük bir motivasyon sağlayacağına inanıyorum. Enver Yıldırım'ın gelecek yıllarda bu önemli başarılarını gelecek organizasyonlarda da sürdürmesini temenni ediyor, sporcu kardeşimizin başarısında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." - ANKARA