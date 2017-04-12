Bakan Kılıç: "Millet Sandıkta Karar Veriyor"
Gençlik ve Spor Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "Parlamenter sistemde milletin iradesi sandığa oradan meclise yansıyacaktır.
Gençlik ve Spor Başkanı Akif Çağatay Kılıç, "Parlamenter sistemde milletin iradesi sandığa oradan meclise yansıyacaktır. Millet sandıkta karar veriyor. Bunun doğrultusunda hükumetler kurulmuyor" dedi.
Beyoğlu buluşmalarına Gençlik ve Spor Başkanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ ve A Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim'in yanı sıra spor ve sanat camiasından birçok isim katıldı. Açılış konuşmasını yapan Ahmet Misbah Demircan, "Hızlı karar verilmek. Yaşam kararları şekilleri üzerinde çok konuşuluyor. Ama aslında iş yaşam şartlarını iyileştirmek. Ben bunu siyasetin vezirganları diye adlandırıyorum. Vatandaş sandığa gidiyor, istemediği halde istemediği milletvekili, genel başkan hep orada. Çarşaf listeye oy veriyor. Yeni sistemde bu yok. Hükumeti kuracak adam ayrı sandıkta oy verecek. Milletvekili ayrı sandıkta oylanacak. Bu istenmeyen gidecek, isteyen kalacak demek. Burada partilere bir şey olmaz" şeklinde konuştu.
"Sorunları torunlarımıza bırakmayacağız"
16 Nisan'a 4 gün kaldığını hatırlatan Bakan Kılıç, "Önemli bir süreçten geçiyoruz. Vereceğimiz önemli bir karar var. Bu kararın bu noktaya gelişini değerlendirerek geldik. Bir şeyleri hatırlatmak istiyorum. Bazı şeyleri televizyondan bazılarını da kitaptan öğrendik. Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği bazı şeyler yaşanmasın diye çalışırken, en istemediğimizi 15 Temmuz gecesi yaşadık. Ülkelerin tarihlerinde dönüm noktaları vardır. Milletler, tarihten aldığı güçle geleceğe yürürler. Türkiye Cumhuriyet bizim milletimizin ilk devleti değil ama son olacaktır. Sorunları torunlarımıza bırakmayacağız" diye konuştu.
"Parlamanter sistemde milletin iradesi sandığa oradan meclise yansıyacaktır"
16 Nisan halk oylamasına yönelik muhalefetin verdiği argümanlar üzerine cevap veren Kılıç, "Güneş Motel olayını hepinizin hatırlıyorsunuz. Çünkü parlamenter sistem, bu değişiklik yapılacak sistemden çok fevkindedir. Parlamenter sistemde milletin iradesi sandığa, oradan meclise yansıyacaktır. Millet sandıkta karar veriyor. Bunun doğrultusunda hükumetler kurulmuyor. Son 15 yıl içerisinde biz tek parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk önce başbakanlık dönemi. 2002 yılı seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçime sokulmadı. Çok demokrat olduğunu söyleyenler seçime sokmadılar. Niye 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken Siirt'te okuduğu bir şiir yüzünden siyasetten kendisini yasakladılar. 1994'te adaylığı söz konusun olduğunu neler neler söylendi" açıklamasını yaptı.
"2002'de seçime giderken Sayın Cumhurbaşkanımız yasaklıydı"
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'de neyi yapmadınız da bu sistemi değiştirmek istiyorsunuz' açıklamasına cevap veren Bakan Kılıç, "Sayın Kılıçdaroğlu sanıyorum uzun zamandır Türkiye'ye uğramadı. 2002'de seçime giderken Sayın Cumhurbaşkanımız yasaklıydı. İktidar olduk, ellerinde dövizlerle akademisyenleri sokaklarda yürüttüler ordu göreve diye. Daha sonra partimiz hakkında kapatma davası. Orada 367 olayı. Sizi Cumhurbaşkanı seçtirmeyiz olayı. Daha önce böyle bir şey yoktu. Bunlar Türkiye'de yaşandı. Gezi Park içerisinde farklı şeyleri bahane ederek, Türkiye'yi birbirine kattılar. Sonra Yalova Belediye ağacı kesti kimse ağzını açmadı. Demek ki olay birilerinin dediği gibi sadece ağaç değilmiş. Biz anladık, inşallah onlar da anlamıştır" diye konuştu.
"Bunu söylemek bir felakettir"
Sayın Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe açıklamasını 'Facia' olarak nitelendiren Bakan Kılıç, "Bunu söylemek bir felakettir. O gece Mecliste CHP milletvekilleri de vardı. F16 20-30 metre sola atsaydı, orada bulunan tüm milletvekilleri üzerine bomba düşecektir. Ben oradaki CHP milletvekillerin genel başkanlarına bir şey söylemelerini beklerdim. Biz bu ülkede darbe olarak tankın önüne çıkarız demiştik. O fırsatı Atatürk Hava limanında VİP'den çıkmayarak kaybetti. Bunları söylediğimiz zaman, Kılıçdaroğlu, benle niye bu kadar uğraşıyorlar diyor. Seninle uğraşmıyoruz ama bu açıklamalara cevap vermemiz gerekiyor" dedi.
"Kemal Kılıçdaroğlu 7 seçim kaybetti. 8.'ye doğru gidiyor"
Tek adamlıktan konusunun çok konuşulduğunu belirten Bakan Kılıç, "Demokrasilerde seçim, partilerin seçime katılıp,orada başarılı olup, iktidar olmak isterler. Avrupa'dan örnek veriyorlar ya İngiltere İşçi Parti Genel Başkanı, seçimden birinci çıkmadığı için koltuğunu devretti. Kemal Kılıçdaroğlu 7 seçim kaybetti. 8.'ye doğru gidiyor. Hala CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturuyor. Bu Türkiye için kayıptır. Türünün tek örneği olarak da tek adamdır. Böyle bir örnek demokrasilerin iyi işlediği ülkelerde yok. 8. kaybından sonra CHP Sayın Kılıçdaroğlu'dan kurtulacaktır. Yenilenmeye ihtiyacı var" şeklinde konuştu.
Bakan Kılıç son olarak ise, "Millete güvenmeyenlerin ne istikalal mücadelesi verebilirler. Ne istiklal savaşı kazanabilirler. Ne Cumhuriyet kurabilirler. Ne de ülkesini muasır medeniyetler seviyesine çıkarabilirler" dedi. - İSTANBUL