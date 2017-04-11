Bakan Kılıç, Mersin'de '2016 Spor Başarı Ödül Töreni'ne Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarında başarılı olan sporcular, antrenörler ve kulüplerin ödüllendirildiği '2016 Spor Başarı Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Kılıç, 101 sporcu, 62 antrenör ve 7 kulübe toplam 587 bin TL para ödülü verilen törende, sporculardan daha büyük başarılara imza atmalarını istedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ödül törenine katılmak ve programlar çerçevesinde üzere Mersin'e geldi. Öğleden önce saat 11.00'de Mersin'de olacağı duyurulan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da yapılan bir toplantıya katıldığı için kente ancak saat 16.00'da geldi.



Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz tarafından, ödül töreninin yapıldığı Kongre ve Sergi Sarayı önünde karşılanan Kılıç, salona girdiğinde Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden sporcularla tek tek ilgilendi.



Kılıç, törende yaptığı konuşmada, programa geciktiği için özür dileyerek, son anda gelişen ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllar içinde uluslararası camiada ve uluslararası bir spor organizasyonunda anılmak üzere yapılan çalışmalarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kabulüne katılmak durumunda kaldığını açıkladı. Sporun ve sporcunun hizmetinde olan, Türkiye'nin de uluslararası anlamda tanıtımına büyük katkı sağlayacak bir toplantı yaptıklarını belirten Kılıç. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili olarak önemli adımlar atacaklarını söyledi.



"5. İslam İşbirliği Oyunları'nın 2021 yılında İstanbul'da yapılması kararlaştırıldı"



Geçen hafta 5. İslam İşbirliği Oyunları'nın 2021 yılında İstanbul'a alınmasıyla ilgili bir toplantıya katıldıkları bilgisini veren Kılıç, "Böylece bir uluslararası organizasyonun daha yapılması da kararlaştırıldı. Bu, hem tanıtım açısından hem sporcularımızın kendilerini daha fazla hazırlayabilmeleri ve aynı zamanda uluslararası spor camiasında ülkemizin de daha önlerde yer almasını sağlayacak organizasyonlardan birisi olacak. Bu anlamda, ümit ediyorum ki, 2021'e sporcu kardeşlerimiz iyi hazırlanacak. Önümüzdeki ay Bakü'de Azerbaycan'da İslam İşbirliği Oyunları'nın 4.'sü olacak ve Türkiye olarak biz olarak oraya Azerbaycan'dan sonraki en büyük kafile olarak katılacağız. İnşallah orada da yeni kardeşlerimizin farklı alanlarda ortaya koyacağı başarılarla hep beraber sevineceğiz. Aynı zamanda sporcu kardeşlerimizin kendilerini daha yetiştirebilmeleri, hazırlanabilmeleri, ülkemizi daha iyi temsil edebilmeleri için imkanları sunmak konusunda da gece demeden, gündüz demeden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Başbakanımızın takibiyle hem altyapı anlamında hem de antrenman zamanı ve antrenman imkanını vermek için çalışıyoruz" dedi.



"Ödül alan sporcu kardeşlerimizi görmek bizi motive ediyor"



Kılıç, tüm sporcuların kendilerine sunulmuş olan imkanları en iyi şekilde değerlendirip farklı branşlarda başarılar kazandıklarına işaret ederek, "Bunlar, geleceğe doğru giden yol içerisinde kıvılcımlar. Bu salondaki çok değerli sporcuları görünce, benim içim bir kere daha heyecanlandı, çünkü gerçekten ödül alan yoğun sporcu kardeşlerimizi görmüş olmak bizi motive ediyor. Sizler, sunulan imkanlarla çok daha büyük başarılar elde edeceksiniz" diye konuştu.



Sporcuların başarılarının artması için artık Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber çalışacaklarını dile getiren Kılıç, "Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiğimiz protokol ve bu yıl Şubat ayında yaptığımız toplantı sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın tesisleri, beden eğitimi öğretmenleri ve bizim fiziki imkanlarımız, antrenörlerimiz ve altyapımızın beraber kullanılmasıyla çok daha farklı bir olimpik, paralimpik ve sportif çalışma havuzumuz gelişti. Burada amacımız şu; okulların da spor salonları ve alanları var, fakat ne hikmetse bürokrasi denen o güzellik var ya, diyor ki, 'okul saati kapandı mı onların da kapısı kapanır.' Niye dedik, zaten spor yapacak olan öğrenci o saatten sonra gidip sporunu yapıyor. Mevzuat böyle dediler. böyle basit şeylere takılıp da elimizdeki imkanları kullanamamak gibi bir duruma düşmememiz gerekiyor. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı ile kolları sıvadık ve bunu çözdük. Bütün bu tesisler okul saatinden sonra da açık olacak ve sizlerin hizmetine verilmiş olacak" ifadelerini kullandı.



"Mersin, spordaki potansiyelini kullanmıyor"



Türkiye genelinde futbol, basketbol ve voleyboldan oluşan mahalle tipi küçük spor komplekslerden son 1,5 yıl içerisinde bin 847 tane yaptıklarını belirten Kılıç, bunlardan 909'unun bittiğini, 938'inin de yapımının devam ettiğini kaydetti.



Mersin denince önemli bir potansiyel, altyapı ve spor kentinin akla geldiğini ifade eden Kılıç, "Ama Mersin bu potansiyelini kullanıyor mu şu anda diye sorarsanız, hayır. Çünkü çok daha fazla aktif sporcunun kendini yetiştirebileceği ve çok daha fazla hem ulusal hem uluslararası alanda Mersin'i temsil edebilecek kardeşlerimizin olduğunu bu salonda görüyoruz. Şu anda lisanslı sporcu sayısı Mersin'de 83 bini aşmış durumda ama bu yetmez. 347 spor kulübümüz var Mersin'de. Bu da yetmez. Çünkü sporcu kulüpte yetişir ve kulüpte onu antrenörü yetiştirir. Eğer iyi bir antrenörünüz, sizi doğru yöne yönlendirecek antrenörünüz olmazsa başarıyı hedeflemeniz konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Onun için bu alandaki çalışmalarımız durmadan devam edecek. Mersin'de birçok spor tesisimizin çok yoğun bir şekilde artık kullanıma girdiğini göreceksiniz. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber öğrencilerimizi spora çok daha fazla yönlendireceğiz. Buradan çıkacak başarıyla siz de Mersin'i çok daha iyi temsil edeceksiniz. Formalarınızın üzerindeki ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşımızı okutmak için çalışıyorsunuz, ter döküyorsunuz. Biz de sizlere bunu daha iyi başarabilmeniz için imkan sunmakla mükellefiz ve bununla ilgili çalışıyoruz. Yeter ki, çalışmalarınızı en iyi şekilde yapın. Dedikodu üreten, başka şey üreten hep olacak. Bunlara kulaklarınızı tıkayacaksınız. İşimizi yapacağız ve beraberce Cumhuriyetimizin 100. yılında inşallah 2023'de, 2053'de ve 2071 hedeflerimize değerli gençlerimle, sporcu kardeşlerimle bu ülkeyi taşıyacağız" şeklinde konuştu.



Kılıç, konuşmasının ardından protokol üyeleri ile birlikte bu yıl Büyükşehir Belediyesi'nden ödül almaya hak kazanan 101 sporcu, 62 antrenör ve 7 kulübe toplam 587 bin TL para ödülünü vererek, başarılarını kutladı. - MERSİN