Bakan Kılıç: 'Kulüplerinin Yönetimi Ile Alakalı Atacağımız Adımlar Var' - Ordu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Şu ana kadar inşa etmiş olduğumuz 30'dan fazla stadın içerisinden gelen tecrübe, Ankara ve Ordu stadında ortaya çıkacak." dedi.



Ordu Valiliğini ziyaret eden Kılıç, Vali İrfan Balkanlıoğlu'ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm siyasilerin ve vatandaşların, 16 Nisan'daki halk oylamasına kilitlendiğini söyledi.



Bununla beraber hükümet olarak çalışmalara da hiç durmadan devam ettiklerini vurgulayan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 13 Nisan Perşembe günü Ordu'da olacağını hatırlattı.



Bakanlık olarak hem spor alanları hem de Kredi Yurtlar Kurumu alanındaki yatırımlara son hız devam ettiklerini belirten Kılıç, "Yerel yönetimdeki destekle beraber inşallah Kredi Yurtlar Kurumunun yatırım portföyünü ve yapısını da çok daha kuvvetli hale getirmek için çalışıyoruz. Bu anlamda biliyorsunuz, Karadeniz'in tüm illerinde olduğu gibi Ordu'da da bazen arsayla alakalı, yani fiziki imkanla ilgili bazı zorluklar yaşayabiliyoruz ama bunları aşıyoruz, aşacağız." diye konuştu.



Ordu'da yurtlar ve gençlik merkezleri ve gençlik faaliyetleriyle ilgili yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını anlatan Kılıç, şöyle devam etti:



"Şehirler arası ziyaretlerimiz var. Yoğun bir seyahat var. Gençlerimiz, doğudan batıya, batıdan doğuya, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye, İç Anadolu'ya birçok kamplarımıza ziyaretler yapıyorlar. Ordu'da da bunların örneklerini gördük. Avrupa'dan gelen bazı ziyaretçilerimiz oldu. Türkiye'ye ilk kez gelen gençlerimiz oldu. Ordu'yu da görme imkanları oldu. Bu ziyaretlerimiz, kamplarımız, gençlik çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. Ordu'daki sporcu kardeşlerimizin, Ordu'yu hem ulusal hem de uluslararası anlamda daha iyi temsil edebilmeleri için onlara fiziki imkanları sağlamak konusunda yoğun bir çabamız var."



"Sezon sonunda 19 Mayıs'la ilgili çalışmalara başlayacağız"



Bakan Kılıç, Ordu'ya inşa edilecek olan stadın çok amaçlı olarak kullanılacağı dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ordu'nun şöyle bir avantajı var. Bunu açıkça dile getirmem gerekiyor. Bizim şu ana kadar inşa etmiş olduğumuz 30'dan fazla stadın içerisinden gelen tecrübe, Ankara ve Ordu stadında ortaya çıkacak. Tabii ki çok güzel statlar inşa edildi. Gaziantep'in olsun, Adana'nın devam eden inşaatı, Sakarya'da bitmek üzere olan, Kocaeli'de bitmek üzere olan... Trabzon'da bitmiş olan ki dünyanın sayılı statlarından birisi oldu. Beşiktaş'ın İstanbul'da biten stadı, İzmir'de her türlü engellemeye rağmen devam eden statlarımız. Orada da bazı ilginç açıklamalar olmuş, onlara da buradan selam edelim."



Bakan Kılıç, şöyle devam etti:



"Tabi Antalya'nın açılan stadı, Konya'nın açılan stadı, Afyon'daki açılmış olan stat. Şimdi bunların hepsinin içerisinden tabii ki bir tecrübe çıkıyor. Bu tecrübeyle beraber Diyarbakır'da devam eden stadımız, Elazığ'da temelini attığımız, başlattığımız stat, Malatya bitmek üzere. Say say bitmiyor. Bunların tecrübesiyle bir araya gelmiş bir birikim var. Ankara'daki stadımız ile ilgili bütün resmi işlemler başlamış durumda. Arazinin düzenlenmesi, oradaki yapılacak olan ve yapılması gereken çalışmalar, zemin etütleri... Sezon sonunda inşallah orada 19 Mayıs'la ilgili çalışmalara başlayacağız. Aynı şekilde bütün bu tecrübenin ve bilgi birikiminin, Ordu Stadı'da ortaya çıkacağını söyleyebiliriz."



Ordu Stadı'yla ilgili çalışmalar



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, statlardan sadece iki haftada bir futbol oynanan mekanlar olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Dünyanın hiçbir yerinde de böyle olmamıştır, olmamalıdır. Ordu Stadı içerisinde barındıracağı spor salonları, sosyal alanlar, sportif anlamdaki ticaret alanlarıyla kulüplere gelir getirecek yapıda olmasıyla beraber Ordu'ya büyük bir farklılık getirecek. Tabiri caizse orada bir spor merkezi, sporun çekim merkezi oluşturacağız. Tam bir kompleks oluşacak. Farklı branşların olduğu tesisler de olacak." diye konuştu.



Türkiye'de 400 günde statlar inşa edildiğini ifade eten Kılıç, "Yani bir amatör sahanın yapılması bizim açımızdan çok kolay işler. Onları biz bir ay bile sürmeyecek bir süre içerisinde toparlar bitiririz. Bu anlamda Ordu'nun farklı branşlarda ortaya koymuş olduğu başarılara da destek olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Ordu Stadı'nın bittiği zaman Ordu'nun çehresini, sosyal ve sportif hayatını ciddi anlamda değiştireceğini aktaran Kılıç, bu konudaki çalışmaları dolayısıyla kentteki ilgililere teşekkür etti.



Kılıç, stadın maliyetinin, şimdilik 130 milyon lira olduğunu ancak eklemelerle beraber daha da yükseleceğini dile getirerek, "Ordu Stadı ile alakalı 400 günü tutturacağız inşallah, öyle görünüyor. Yer teslimini yaptık. Allah'ın izniyle 2018'in sonuna doğru bu güzel yapıyı, kompleksi, Ordu'ya kazandırmış olacağız diye düşünüyorum. Artık yüksek bir tecrübe var, çalışmalar ve ihale de buna uygun olarak yapıldı. Bildiğimiz kadarıyla da şu anda yüklenici firmanın gerçekten bu konuda iyi bir tecrübesi, kuvveti var." ifadelerini kullandı.



Ziyarette, Vali İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergun Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Uğur Çelenk, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile diğer ilgililer de hazır bulundu.