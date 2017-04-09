Bakan Kılıç: "Kılıçdaroğlu, türünün tek örneği olarak tek adam"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç:

"Biz terörle mücadelede dünyada en öndeyiz"

"O koltukta kontrollü bir şekilde oturuyorsun"



SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 7 seçim kaybedip hala genel başkanlık koltuğunda oturan tek kişinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, "Tek adam diyor ya. Kendisi türünün tek örneği olarak tek adam" dedi.

Diriliş Ocakları Fikr-i Asım Fikir ve Düşünce Derneği'nin toplantısına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, referandum süreci, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve uluslararası gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Program ilk olarak Diriliş Başkanları Samsun Şube Başkanı Ali Öztürk'ün konuşması ile başladı. Daha sonra söz alan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, referandum 'evet' çıkması halinde Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olacağını söyledi. 24. dönem CHP Milletvekili Faik Tunay da referandum dan 'evet' çıkması gerektiğini söyledi.

"Biz 16 Nisan'da 'evet'i yüksek bir oranla çıkmasıyla beraber CHP'yi de kurtaracağız"

16 Nisan'ın ardından CHP'lilerin Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan alarak kontrollü bir parti olmasını engelleyeceklerini iddia eden Bakan Akif Çağatay Kılıç, "CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özer o gece 15 Temmuz'da meclisteydi. Yanında CHP'li milletvekilleri de vardı. Peki, o F16'yı kullanan hainin attığı bomba 20-30 metre daha sola düşseydi, bomba genel kurulun içerisine düşecekti. Ey Kılıçdaroğlu, senin milletvekillerinde o zaman orada hayatlarını kaybedecekti. Bu muydu kontrollü darbe girişimi? Ama o milletvekillerinden bir tanesi de demedi ki 'Sayın genel başkanı sen ne diyorsun, biz oradaydık. Neyin kontrollüsü. Bizim üstümüze bomba yağdırdılar. Genelkurmayı ateş altına aldılar. Helikopterlerle, tanklarla ateş ettiler.' 15 Temmuz gazileri tankları nasıl durduklarını, üstlerine nasıl ateş edildiğini anlattılar. Bunlar mı kontrollüydü. Ama anlaşılan sen o koltukta kontrollü bir şekilde oturuyorsun. 7 seçim kaybedip hala genel başkanlık koltuğunda oturan tek kişi. Tek adam diyor ya. Türünün tek örneği olarak tek adam. Şimdi 8'e doğru gidiyor. Biz 16 Nisan'da 'evet'i yüksek bir oranla çıkmasıyla beraber CHP'yi de kurtaracağız, ona gönül verenleri de kurtaracağız. 'Yeter artık yeter. Bırak şu koltuğu. Seçilerek gelmediğin koltuğu bırak artık' diyecekler. 'O seni buraya kontrollü olarak koyanların, sana destek olanların artık seni kontrol etmesine biz izin vermiyoruz, lütfen git. Bu partiyi kontrol etmesinler' diyeceklerini ümit ediyorum" diye konuştu.

"Biz terörle mücadelede dünyada en önde gideniz"

Terörle mücadele konusundaki duruşlarını hiçbir zaman bozmadıklarının altını çizen Kılıç, "Biz terörle mücadelede dünyada en önde gideniz. Tüm terör örgütlerini ve eylemlerini lanetliyoruz. Fransa'da Almanya - Fransa maçı sırasında, Fransa Cumhurbaşkanı stadın içindeyken kapıda bir terörist bomba patlattı. İntihar eylemi yaptı. Aynı gece aynı saatte 3 tane terörist kendini patlattı. Biz bunu lanetliyoruz dedik. Bunun karşısında tüm dünya olarak hep beraber duracağız dedik. Biz çıkıp da Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyiz demedik. Fransa'da terör var demedik. Tam aksine teröre inat oraya gideceğiz ve orada olacağız dedik. Bu işle böyle mücadele edilir. Terörün dini, dili, ırkı, miller ve hiçbir şeyi olmaz. Terörist teröristtir, terör de terördür. İsveç'te en son masum insanların üstüne tır sürüldü ve 3 kişi öldürüldü. Bunu da lanetliyoruz. Allah bunların hepsini kahretsin. Sizler de terörle mücadelede bizlerin yanında olacaksınız. Terörle mücadelede kanunlarınızı değiştirin diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Terörle mücadelede biz neden kanunlarımızı değiştirelim. Siz kendi ülkelerinizde terörle mücadeleyi en üst seviyede yaparken, biz niye değiştiriyor muşuz" şeklinde konuştu.

Programa ayrıca AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel ve çok sayıda davetli katıldı.