Bakan Kılıç: "Kılıçdaroğlu'na En İyi Cevabı Samsunlu Hemşehrilerim Verdi"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha tepki gösterdi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir, diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en güzel cevabı, 7 Nisan'da yapılan 'İçimizdeki Kahramanlar' programında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nu tıklım tıklım dolduran Samsunlu hemşehrilerim vermiştir" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "İçimizdeki Kahramanlar" projesi Samsun'a konuk oldu. Samsun Mustafa Dağıştanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbeci askerlerine karşılık kahramanlık örneği sergileyen isimlerle birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. 15 Temmuz gecesi 248 vatandaşımızın şehit, 2 bin 193 vatandaşımızın da gazi olduğunu hatırlatan Bakan Çağatay Kılıç 15 Temmuz gecesi Samsun'da hemşehrileriyle yaşadıklarını anlattı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe girişimi' olarak değerlendirmesini de sert bir şekilde eleştiren Bakan Çağatay Kılıç, "Böylesine acı kayıpların verildiği bir gece için kontrollü ifadesini kullanabilmek için kontrollü ortamlarda bulunmak gerekir. Tıpkı ana muhalefet liderinin Bakırköy'de bir partilinin evinde olduğu gibi. Bizler ise o gece, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve kıymetli hemşehrilerimizle Samsun Cumhuriyet Meydanın'ndaydık. Son olarak Samsunlu hemşehrilerimiz, 7 Nisan'da yapılan 'İçimizdeki Kahramanlar' programında Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nu tıklım tıklım doldurarak ana muhalefet liderine en iyi cevabı vermiştir" şeklinde konuştu. - SAMSUN