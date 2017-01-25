Bakan Kılıç'ın Çağrısına Adıyaman'dan Cevap Geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın gençlere referandum için "Ben varım sizde var mısınız?" çağrısına Kahta ilçesindeki gençlerden "Evet" cevabı geldi.



Kahta Gençlik Merkezi önünde toplanan gençler referandumda oylarının evet olacağını belirtti.



Topluluk adına konuşma yapan Deniz Özger, gençlerin yeni Türkiye'nin inşasında gönüllü olarak yer almak istediğini söyledi.



Türkiye'nin üzerinde oynanan kirli emelleri bildiklerini ifade eden Özger, "Her şeyin farkındayız. Türkiye'nin gelişmesini ve söz sahibi olmasını istemeyenlerin çırpınışlarını görüyoruz. Ülkemizin ne zor şartlarda kimlere karşı nasıl istiklal mücadele ruhu ile direndiğinin canlı şahitleriyiz. Bunun için bizler geleceğin söz sahipleri olarak istikbalimize sahip çıkmak için 'Evet' diyoruz." dedi.



Açıklamanın ardından, "Güçlü Türkiye için yarınlarımız geleceğimiz için evet", "Yeni Türkiye yolunda bende varım, bende evet diyorum" şeklinde slogan atan gençler bir süre sonra dağıldı.