Bakan Kılıç, 'Hayır' Standında

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İstiklal Caddesi'nde 'Hayır' standını ziyaret etti.



Anayasa değişikliği referandum u için Samsun'un İlkadım İlçesi İstiklal Caddesi'nde vatandaşları selamlayan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yolu üzerindeki 'Hayır' standına girerek buradaki görevlilerle görüştü. Kısa bir süre stantta kalan Bakan Kılıç, daha sonra buradan ayrılıp, İstiklal Caddesi üzerindeki ziyaretlerini sürdürdü.



- Samsun