Bakan Kılıç, 'Hayır' Seçim Bürosunu Ziyaret Etti

- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın sokakta yürüyüşü

Kılıç'ın "hayır" seçim bürosuna gitmesi

Görevlilerle sohbet etmesi

"evet" yazılı anahtarlık hediye etmesi SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Atakum Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi. Programın ardından esnaf ziyaretinde bulunan Kılıç, Çiftlik Caddesi'ndeki "hayır" seçim bürosuna giderek görevlilerle sohbet etti ve "evet" yazılı anahtarlık hediye etti.