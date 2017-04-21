Bakan Kılıç: Gözlemcilerin Hangi Terör Örgütüne Destek Verdiklerini Gördük

GENÇLİK ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "CHP ve muhalif olanlara şunu söylemek istiyorum; Sığınmaya çalıştıkları gözlemcilerin ne paçavralarla hangi terör örgütüne destek vererek, daha doğrusu hangi terör örgütü ile poz verdiklerini sosyal medyada ve medyada gördük" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve partililerle birlikte, Samsun'un Tekkeköy ve Canik ilçe teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde bulundu. Referandumda çıkan evet oylarına verilen destekten dolayı teşkilatın çalışmalarına teşekkür eden Bakan Kılıç, seçim sonuçları üzerinde yapılan değerlendirmelere de değindi. Yüksek Seçim Kurulu'nun ortaya koyduğu kararın açık olduğunu ifade eden Bakan Kılıç, "Milletimizin sandıkta vermiş olduğu karar açıktır. Bunun tartışması yoktur, bu konu artık kapanmıştır. Şuan itibarıyla hizmetlerimize, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan da FETÖ terör örgütü ile ilgili atılması gereken adımlar ve alınması gereken kararlar var. Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu kararı ile olağanüstü halin uzatılması kararını meclise gönderdik. Meclis hemen toplandı ve 3 ay daha uzatma kararı aldı. Dolayısıyla terörle olan mücadelemiz, ülkemizin gelecek mücadelesi, istikrar mücadelesi, ekonomimizin gelişmesi ve uluslararası politikalar olarak da yoğun şekilde çalışmalara devam ediyoruz" dedi.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) raporuna da tepki gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "CHP ve muhalif olanlara şunu söylemek istiyorum; Sığınmaya çalıştıkları gözlemcilerin ne paçavralarla hangi terör örgütüne destek vererek, daha doğrusu hangi terör örgütü ile poz verdiklerini sosyal medyada ve medyada gördük. Ben takdiri yüce milletimize bırakıyorum. Aziz milletimiz 16 Nisan'da Türkiye'nin geleceği ve hızlı şekilde ilerlemesi için bir karar vermiştir. Bu kararı göremeyen, görmek istemeyen, hatta hatta 'Bu sonuçları tanımıyoruz' diyen anamuhalefet partisinin genel başkanına sadece şunu söylüyorum: Bu sonuçları tanımamak demek milleti tanımamak demektir. Siz milleti tanımazsanız millet sizi hiç tanımaz" diye konuştu.



- Samsun