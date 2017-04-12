Bakan Kılıç: "Formula 1 Yeniden Türkiye'ye Gelecektir"

Kılıç, Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesi yaşanan terör saldırısını kınadı



"Beşiktaş'ın güvenliği konusunda Fransız yetkililerden garanti istedim"



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, geçmişte yaşanan bazı eksiklikler ve olumsuzlukları gidererek Formula 1 heyecanının yeniden Türkiye'de yaşanacağını bildirdi. Bakan Çağatay Kılıç, yarın oynanacak Olimpik Lyon - Beşiktaş maçı öncesi Fransız yetkililerle görüşerek, temsilcimizin güvenliğinin sağlanması noktasında garanti vermelerini istediğini söyledi.



Bakan Çağatay Kılıç, katıldığı TV programında açkılamalarda bulundu.



"FORMULA 1 YENİDEN TÜRKİYE'YE GELECEKTİR"



Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Formula 1'in yeni CEO'su Chase Carey'i kabulünde kendisinin de hazır bulunduğunu hatırlatarak, "Daha önce Formula 1'i Bernie Ecclestone yönetmişti. Onun döneminde dünya çapında baktığımızda Formula 1'de bir yorulma yaşanıyordu. Bu Türkiye'ye has olan bir şey değil sadece. Formula 1'in genel anlamda yönetimi iyi değildi. Bu iyi olmayan yönetiminden dolayı bizde de bazı sıkıntılar yaşanmıştı" dedi.



İki aydır Formula 1'in uluslararası bir grubun yönetimine geçtiğini, yeni yönetimin de Türkiye'de yeniden Formula 1'in düzenlenmesi konusunda bir isteği olduğunu hatırlatan Bakan Çağatay Kılıç, şöyle dedi:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu, sayın başbakanımızın da bu kabulden sonra bir talimatları oldu. Hem Türkiye'nin şartlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi noktasında hem de Formula 1'in en iyi şekilde Türkiye'de yapılması noktasında ümit ediyorum ki Formula 1 yeniden Türkiye'ye gelecektir. O geçmişteki eksiklikler ve bazı yaşanan olumsuzlukları gidererek, İstanbul Park'taki o heyecanı daha üst seviyede yaşayabileceğimiz bir organizasyonu gerçekleştireceğiz."



"TERÖRE KARŞI HEP BERABER MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ"



Almanya'da dün Borussia Dortmund - Monaco maçı öncesi yaşanan terör saldırısını kınadı. Bakan Çağatay Kılıç, saldırı sonrası olayla ilgili bilgi aldığını dil getirirken, "Çünkü malum bizim de orada oynayan futbolcu kardeşlerimiz var. Bunun haricinde de bir spor müsabakası öncesi vatandaşların durumu ile ilgili bilgi aldık. Çok şükür ciddi bir yaralanma olmadığını öğrendik" dedi.



Bakan Çağatay Kılıç, dünyanın her yerinde maalesef böyle terör saldırıları olabildiğini kaydederek, "Bu saldırıyı kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bunlar insanlık dışı saldırılardır. Bunlar, katillerin, terör örgütlerinin yaptığı saldırılardır. Bunlara karşı beraber mücadele etmek durumundayız. Yani Türkiye'de olduğu zaman böyle, Fransa'da olduğu zaman şöyle, Almanya'da olduğu zaman böyle olmaz. Bunun 'ama'sı yok. Saldırı nerede olursa olsun teröre karşı beraber durmak zorundayız" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ'IN GÜVENLİĞİ KONUSUNDA FRANSIZ YETKİLİLERDEN GARANTİ İSTEDİM"



Bakan Çağatay Kılıç, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Beşiktaş'ın Fransa'da Olimpik Lyon ile karşılaşacağını hatırlatarak, şöyle konuştu:



"Ben oradaki resmi makamlarla temasa geçip takımımızın güvenliğinin en üst seviyede sağlanıp onlardan bu noktada garanti vermelerini istedim. Onlar da yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını bildirdiler. Çünkü teröre karşı ancak beraberce 'dur' diyebiliriz. Biz Türkiye'ye gelen misafirlerimizi nasıl en güvenli şekilde ağırlıyorsak ki; yakın zamanda Erzurum'da EYOF 2017'de ağırlamıştık. Bu yaz da inşallah İşitme Engelliler Olimpiyatı nedeniyle Samsun'da ağırlayacağız. Aynı şekilde Fransız yetkililerinin de güvenliği sağlayarak, takımımızı ve taraftarlarımızın en iyi şekilde ağırlanmasını bekliyoruz."



İSTANBUL / DHA