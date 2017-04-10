Bakan Kılıç: 'Euro 2024'ün Türkiye'de Olması İçin En İyi Çalışmayı Yapacağız ve Sonucunu da...

Bakan Kılıç: "Euro 2024'ün Türkiye'de olması için en iyi çalışmayı yapacağız ve sonucunu da alacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç:

(Tuncay Özkan'ın Trabzon'daki konuşması ile ilgili) "CHP'liler artık vatandaşlara hakaret etme noktasında"

"Bizim derdimiz millete hizmettir"

"Önümüzdeki dönemde futbolda başarılar artacak"



SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TGRT Haber'den canlı olarak yayınlanan "Gençlerle Büyük Buluşma" programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 1 oyla kaybettiklerini Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya ile birlikte 2 adaydan birisinin Türkiye olduğunu belirten Kılıç,"Şu anda Euro 2024'e Türkiye ve Almanya aday. Önümüzdeki yıl karar verilecek kararla alakalı olarak lobi çalışmalarımıza ve faaliyetlerimize devam ediyoruz. Burada TFF'nin yapacağı çalışmalar, kulüplerin yapacağı çalışmalar, bizim yapacağımız çalışmalar ve futbol camiasının yapacağı çalışmalar da var. Geçen hafta içerisinde Servet Yardımcı UEFA yöneticiliğine seçildi. Bu önemli bir adımdı. Çünkü artık UEFA'nın yönetiminde yer alan bir Türk spor camiasından gelmiş temsilcimiz var. O da bizim için önemli bir güç olacak. 1 oyla kaybettiğimiz Euro 2016'da çok farklı engeller oldu. Bazı kişilerin yanlış yönlendirmesiyle oraya gidildi. Şu anda zaten görevde değil. Bir dönem UEFA başkanlığı yaptı ama o dönemde yaptıklarıyla alakalı olarak soru işaretleri yüzünden görevde değil. 1 yıl içerisinden iyi bir çalışmayla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de olması için en iyi çalışmayı yapacağız ve sonucunu da alacağız. Çünkü Türkiye bu noktada altyapısı, üstyapısı, sportif alt yapısıyla ve her şeyiyle bu yapacak güçtedir. Yeter ki birlikte kenetlenerek çalışabilelim. Bir de içimizde bunu almamızı istemeyenler kenarda durursa daha da başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

Referandum için 'evet' çağrısında bulunan Bakan Kılıç, konuşmasının ardından TGRT Haber ailesine teşekkür etti.

Öte yandan program esnasında TGRT Haber tarafından sosyal medya sitesinde açılan "GençlerTGRTdeSoruyor" adlı başlık Türkiye'de en çok konuşulan gündem listesinde en fazla konuşulanlar arasına girdi ve uzun süre gündemdeki yerini korudu.