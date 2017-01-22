Bakan Kılıç, Cavcav Ailesini Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İlhan Cavcav'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sporunun duayen ismi İlhan Cavcav'ın evine giden Bakan Kılıç, Cavcav ailesine başsağlığı diledi. Ziyaret sonrasında gazetecilere bir açıklama yapan Bakan Kılıç, "İlhan ağabeyi kaybettik. Rabbim gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Türk futboluna ve Türk sporuna büyük emekleri olan, 1981 yılından beri Gençerbirliği Spor Kulübünün de başkanı olan Türk sporunun duayeni, çok büyük yetenekleri bulmuş yetiştirmiş, yöneticilik konusunda örnekler vermiş büyük bir spor insanımızı kaybettik. Rabbim inşallah rahmet eyler. Aileyle görüştük, onların da tüm sevenlerine teşekkürleri var. Gerçekten çok büyük bir destek görüyoruz. Sayın Başbakanımız görüştüler, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldım, tüm spor camiası olarak kendilerine destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. O Türk sporunda bir duayendi. İnşallah ismi ilelebet Türk spor camiasında ve bununla beraber dünya sporunda da yaşayacak" dedi. - ANKARA