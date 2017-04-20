Bakan Kılıç: "Biz de Elimizden Ne Geliyorsa Ortaya Koyacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği cezayı değerlendirerek, "Takip ettiğim kadarıyla Beşiktaş da itirazını yapacak. Biz de elimizden ne geliyorsa ortaya koyacağız" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, katıldığı bir televizyon programında bu akşamki kritik Lyon maçı öncesi UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. "Bu akşam kritik bir maç var ve bunun öncesinde herhangi bir yorum yapmak istemiyorum" diyen Bakan Kılıç sözlerine şöyle devam etti:



"İnşallah biz de bu akşam maçta olacağız. UEFA'nın bu kararına en büyük cevabı Beşiktaş sahada verecektir. İyi maç olmasını, misafirlerimizin de en iyi şekilde ağırlanmasını istiyorum. Beşiktaş'ın yoluna devam edeceğine inanıyorum. UEFA'nın kararına maç bittikten sonra bakarız, gözden geçirilmesi gereken bir karar. Hem aynı cezanın verilmesinin hem de içeriğinin gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Sorumluluk üstlenen kulüp ile misafir olan bir kulüp. Takip ettiğim kadarıyla Beşiktaş da itirazını yapacak. Biz de elimizden ne geliyorsa ortaya koyacağız." - İSTANBUL