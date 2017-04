Bakan Kılıç: '2023 ve 2071 Hedeflerimize Birlikte Koşacağız, Yürümeyeceğiz'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'te dünyanın ilk on büyük ekonomisi arasına girme hedefimiz var. 2023 ve 2071 hedeflerimize hep beraber birlikte koşacağız, yürümeyeceğiz. İnşallah 16 Nisan günü de bu koşumuzu en hızlı yapabilecek şekilde önümüzdeki yolu daha da genişleteceğiz." dedi.



Kılıç, Mersin Üniversitesi'nde düzenlenen 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen fidan dikimi öncesi yaptığı konuşmada, yapılan faaliyetin çok anlamlı olduğunu söyledi.



Etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Kılıç, "15 Temmuz şehitleri anısına dikilecek 248 fidan, inşallah önümüzdeki yıllarda her zaman bu ülkenin ihanetle ne kadar burun buruna geldiğini, milletimize, devletimize ve bayrağımıza ihanet etmek isteyenlerin nelere muktedir olduklarını tekrar hatırlamak ve onlara bu imkanı asla, hiçbir zaman vermeyeceğimizi, 15 Temmuz gecesi olduğu gibi haykırmanın bir sembolü olacak." diye konuştu.



Bakan Kılıç, bugünün fidanlarının geleceğin ağaçları olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:



"Bugünün gençleri yarın bizlerin olduğu yerlerde olacak. Aranızda ülkemizin yönetiminde, iş dünyasında, akademisinde görev alan kardeşlerimiz olacak. İnşallah bugünden edinmiş olduğunuz bilgi ve donanımlarla ülkemizi çok daha farklı yerlere taşıyacaksınız. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2023'te dünyanın ilk on büyük ekonomisi arasına girme hedefimiz var. 2023 ve 2071 hedeflerimize de hep beraber birlikte koşacağız, yürümeyeceğiz. İnşallah 16 Nisan günü de bu koşumuzu en hızlı yapabilecek şekilde önümüzdeki yolu daha da genişleteceğiz. "



Mersin Valisi Özdemir Çakacak da 15 Temmuz gecesinde ülkenin kara bir gece yaşadığını dile getirdi.



Gençlerin o gece demokrasiye, bayrağına ve geleceğine sahip çıktığını ifade eden Çakacak, 15 Temmuz'un unutulmaması adına etkinliğin çok anlamlı olduğunu ifade etti.



Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı dikilen fidanların çok önem taşıdığını kaydetti.



Konuşmaların ardından üniversite yerleşkesinde Bakan Kılıç, öğrencilerle fidan dikti.



Çiftlikköy Yerleşkesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu erkek öğrenci yurdunu da ziyaret eden Kılıç, bir süre öğrencilerle görüştü.



Daha sonra Bakan Kılıç, Dia Center Salonu'nda basına kapalı düzenlenen Genç Kürsü etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.