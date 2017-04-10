Bakan Kılıç: "16 Nisan'da sandıktan çıkacak sonuç en büyük ankettir"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç:

"(CHP'li Bozkurt'un sözlerine karşılık) Bu kafayla milletvekilliği yapılmaz. O kafayla Samsun yolunu da bulamaz o. O da ayrı bir hikaye"

"Bizim derdimiz sayın Kılıçdaroğlu'nu konuşmak değil. 7 seçim kaybetmiş, 8'incisine doğru gidiyor"

"Darbenin kontrollüsü mü olur? Darbe darbedir"



SAMSUN - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TGRT Haber'den canlı olarak yayınlanan "Gençlerle Büyük Buluşma" programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.