Bakan Kılıç: "15 Temmuz'un Cevabı 16 Nisan'da Verilecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "15 Temmuz darbe girişiminin en büyük cevabını ve tokadını 16 Nisan günü halk oylamasında sandıkta vereceğiz" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Samsun'un Bafra ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya geldi. Bafra Öğretmenevinde yapılan toplantıda Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, ilçe yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve muhtarlar hazır bulundu.



Bakan Kılıç yaptığı açıklamada, "16 Nisan günü ülkemizde çok farklı noktalarda çok farklı girişimlerde bulunanlara en büyük cevaplar verilecek. Özellikle 15 Temmuz gecesi hepimizin yaşadığını biliyorsunuz. 15 Temmuz gecesi bu millete ihanet edenlerin FETÖ terör örgütünün başını çektiği hainler karanlık günler yaşatmak istedi. O karanlık günleri yaşatmak konusunda hareket edenler bu milletin cevabını aldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, Başbakanımızın davetiyle aziz milletimiz meydanlara indi, sokaklara çıktı ve tankla, topla, tüfekle helikopterle, uçakla kendisini sindirmeye çalışanlara en büyük dersi verdi. Bunu hep beraber yaptık, bunu millet yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin en büyük cevabını ve tokadını 16 Nisan günü halk oylamasında sandıkta vereceğiz" diye konuştu.



Bakan Kılıç sözlerine şöyle devam etti: "15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimiymiş. Bu bir faciadır. Ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanının böyle bir iddia ortaya atması tam anlamıyla bir felakettir. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bu genel başkandan artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileriye gitmesi ve herhangi bir şekilde siyaset yapması şahsi kanaatimce mümkün değildir. 15 Temmuz gecesi İstanbul'a iniyor. İstanbul Atatürk Havalimanın VİP bölümüne geliyor. Tam dışarı çıkacak diyorlar ki 'tanklar var' içeri giriyor. Sonra orada bir zaman geçiyor. O tanklar çıkış yapacağı yerden çekiliyor ve Sayın Kılıçdaroğlu oradan çıkıyor. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Bunu nasıl açıklayacaksın. Sayın Kılıçdaroğlu sen neredeydin Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kontrollü ortamda değil mi. Kontrollü oturduğun o koltuktan demek ki kendi isteğin ve iradenle bir şey ortaya koyamıyorsun."



"Ey Hüsnü Bozkurt sen kimle yürüyorsun"



CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un 'denize dökme' açıklamasına tepki gösteren Kılıç, "Evet diyenleri denize dökecekmiş. Yani tıp diploması almış olman milletin hassasiyetlerini, milletin değerlerinden ayrı noktada düşünmeni getirmiyor. Sen o okuduğun kitaplarda İzmir'den kimin denize döküldüğünü okuyamamışsın ya da okumuşun anlamamışsın. Çünkü İzmir'den bu ülkenin düşmanları denize döküldü. Bu ülkeyi işgal etmek isteyen, geleceğini karartmak isteyen, bu milletin elinden istikbalini ve istiklalini almak isteyenler denize döküldü. ve diyor ki 'gerekirse Samsun'dan başlarız'. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'da 1919'da bu milletin istikbalini ve istiklalini kurtarmak için yola çıktı ve milletle beraber çıktı. El ele kol kola çıktı ve bu aziz milletin içinden gelen bir fert olarak milletle beraber yürüdü. Ey Hüsnü Bozkurt sen kimle yürüyorsun. Samsun'a gelme tavsiye etmiyorum, ne denizden ne havadan ne karadan seni burada görmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Kılıç konuşmasını şöyle tamamladı: "2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinin arasına girmek bizim derdimiz. Şimdi diyorlar ki '16 Nisan'daki halk oylamasında ülkenin rejimi değişiyor.' Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi de, kanunlarının ne olacağı, devletin temel yapısının demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olacağı anayasasında yazıyor ve bu 1923'te meclis tarafından ilan edildi. Türkiye'nin rejimi 1923'te zaten kuruldu. Bununla bir derdi olan yok. Ama bu hayır kampanyasının başını çekenlerin milletle derdi var. Sıkıntı burada, fark burada."



Bakan Kılıç, konuşmasının ardından Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan eski stadın yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Yıkılan stadın yerinin yeşil alan olarak değerlendireceğini ifade eden Kılıç, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. - SAMSUN