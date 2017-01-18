Bakan Kaya Yüksekovalı Aileye Sahip Çıktı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Alkan ailesine sahip çıktı.



Yüksekova'nın Eski Kışla Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki Tahir Alkan ile 53 yaşındaki eşi Şahmiran Alkan'ın yaşam mücadelelerini yerel basından okuyan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ailenin durumunun araştırılması yönünde talimat verdi. Talimat üzerine hemen Hakkari merkezden Yüksekova ilçesine gelen Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, tek gözlü odada kalan Alkan ailesini ziyaret etti. Aile fertleriyle sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü M. Akif Bildirici, ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi.



Bildirici, haberin ilçede yayın yapan Yüksekova Haber Portalı'nda yer almasıyla olaya vakıf olduklarını belirterek, "Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'nın da talimatlarıyla bugün gelip evde hem kendilerine bir selam vermek, hem halini sormak hem de neye ihtiyaçları olduğunu tespit etmek için ziyarette bulunduk. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızla görüştük, bu ay kendisine 400 TL'lik bir kira yardımı yapılmış. İnşallah bu ay içerisinde de 2 bin 400 lira geçmişe yönelik kira yardımlarımız yapılacak. Amcamızın sağlık problemleri var, bu sağlık problemleriyle ilgili görüşmelerimizi yapacağız. Heyet raporu aldığını söylüyor, o heyet raporunun takibini yapacağız. Evde bakımdan yararlanması uygunsa, amcamızı evde bakım hizmetinden yararlandıracağız. Bunun takibini de biz gider gitmez arkadaşlarımıza talimatımızı verdik, amcamızın sağlık durumunu takip edeceğiz" dedi.



Alkan ailesinin kaldığı evle ilgili de açıklama yapan Bildirici, "Evin durumuna baktık, evin koşulları gerçekten iyi değil. Amcamız eğer kiralık ev isterse bu konuda da kendisine yardımcı olacağız. Evde de kalmayı sürdürecekse inşallah bahar ayıyla birlikte amcamıza gerekli desteği verip bakım onarımı için ne gerekiyorsa destek vereceğiz. Geldik, bizi hoş karşıladı. Amcamıza teşekkür ediyoruz, Allah kendisinden razı olsun. Bu kadar olumsuz koşullara rağmen yine alçak gönüllü yine hoşgörülü ve şükreden amcamızı karşımızda gördük. Yaşanan şeyler tabi ki hoş şeyler değildi. Sıkıntılarımız muhakkak ki olacak. Biz de devlet olarak bu sıkıntıları en aza indirmek için buraya geldik. İnşallah amcamıza da elimizden geldiği kadarıyla yardım edeceğiz. Kendisine rehberlik edeceğiz. Kapımız, yüreğimiz her zaman açıktır. Bu konuda Sayın Valimiz ve Kaymakam Bey'in de talimatı vardı. Bu gibi durumlarda devlet olarak ne yapmamız gerekiyorsa muhakkak geleceğiz, yapacağız" ifadelerini kullandı.



Alkan ailesi de, Bakan Kaya'ya duyarlılığından dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - HAKKARİ