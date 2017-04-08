Bakan Kaya: 'Yapılacak Anayasa Değişikliği Ile Türkiye Ayağındaki Bütün Prangalardan Kurtulacaktır'...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yapılacak anayasa değişikliği ile Türkiye ayağındaki bütün prangalardan kurtulacaktır. Türkiye, hedeflerine daha hızlı ulaşacaktır. Yeni sistemle devlet yönetiminde çift başlılık sona erecek, Türkiye yönetimde ihtiyaç duyduğu hıza ve güce kavuşacak. Yasama, Yürütme ve Yargı bağımsızlığı kesin çizgilerle birbirinde ayrılacak." dedi.



Kaya, Küçükçekmece "Kadın Muhtarlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kadın muhtarların iyiliğin, güzelliğin temsilcisi olmasının, buluşmayı daha da değerli kıldığını ifade ederek, gönüllerini millete verdiklerini, aşklarının sevdalarının millet olduğunu söyledi.