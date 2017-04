Bakan Kaya, Üniversitelilerle Buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, seçilme yaşının 18'e düşürülmesinin gençlerin hakkının teslim edilmesi olduğunu belirterek, "Gençlerimiz seçebilirken, seçilemiyor. Seçmek de seçilmek kadar ciddi bir iş ve biz gençlerin seçilme haklarını vereceğiz." dedi.



Gelişim Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde "Üniversiteliler Soruyor" etkinliğine katılan Kaya, öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Bakan Kaya, halk oylaması dolayısıyla birçok çok sayıda konuşma yaptığını söyleyerek, "Belki günde 6-7 konuşma yapıyorum ama en samimi hissettiğim ortamlar üniversitelerimiz, öğrencilerimiz arasında olmak." değerlendirmesini yaptı.



İki üniversite mezunu bir büyükleri olarak, tekrar üniversitelilere olmaktan heyecan duyduğunu anlatan Kaya, öğrencilere "Sorularla çok sıkıştırmayın, heyecanımı zorlamayın gençler." diye espri yaptı.



Kaya, çok önemli bir dönemecin başında olduklarını aktararak, "Belki 16 Nisan, yüz yılların dönüm noktası olacak. Böyle bir noktada, en çok gençlerimizin desteğini bekliyoruz. 16 Nisan'da 'Yeni Türkiye'yi gençlerimiz desteğiyle inşa edeceğiz." dedi.



Bakan Kaya, öğrencilerin sorusu üzerine, Hollanda'da yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Almanya programının ardından, karayolu ile Hollanda'ya geçtik. Vatandaşlarımızla konsolosluğumuzda buluşacakken, tam konsolosluk binasına 30 metre kala polis bizi durdurdu. Önce bir iki, sonra beş, on etrafımızı sardılar. Konsolosluk binasına giriş iznimiz olmadığını söylediler. 'Burası bizim ülkemizin toprağı, konsolosluğumuzda biz vatandaşlarımızda buluşacağız' dedik ama özgürlük ülkesi olarak bilinen Hollanda, bizi arabalarımızda tutarak, saatlerce mahkum ettiler. Silahları üzerimize çevirdiler, ateş etme yetkisi de verdiler, korumalarımızı tehdit ettiler. Bizimle buluşmaya gelen vatandaşlarımıza da atları ile itleri ile saldırdılar. Her türlü özgürlüğümüz askıya alındı. Gerçekten utanç gecesiydi Hollanda için."



Bir bakana bu şekilde davranılamayacağını dile getiren Kaya, "Biz, milletimize yakıştığı gibi hareket ettik. Biz milletimize yakışır bir duruş sergiledik. Hollanda'daki o gece, benim en çok hatırladığım, 15 Temmuz gecesiydi. O zaman bu millet Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve önderliğinde meydanlara indi. Milli iradeye sahip çıktı. 15 Temmuz'da darbe teşebbüsü olduğunu öğrenir öğrenmez, Çankaya Köşkü'ne gittim. Ardından bakan arkadaşlarımız ve Meclis Başkanımız geldi. Meclisin açılması kararını, orada aldık. Ardından hemen Meclise gittik, milli iradenin tecellisi olan o yerde, bombalara rağmen Meclisteydik. Meclis, o gece 5 kez bombalandı. Buna rağmen, buradan ayrılmadık. Hollanda'da en çok 15 Temmuz ruhunu hatırlayarak, hareket ettim. Hollanda, bu yaptıklarından dolayı özür dilemek zorunda kalacak." diye konuştu.



Bakan Kaya, öğrencilerin konu hakkındaki sorusu üzerine, "rejim değişikliği olacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığına dikkati çekerek, "Anayasanın 18 maddesinin değişikliğini oylayacağız. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne geçmek için referandum gerçekleştiriyoruz. Bu, rejim değil sistem değişikliği. Biz rejimi güçlendirmek, vesayetten kurtarmak için çabalıyoruz. 15 Temmuz gecesi şehitlerimiz ve tüm insanlar vesayet karşısında durdu ve biz 16 Nisan'da yapacağımız değişiklikle vesayet sistemine son vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Zamanında gazete manşetleri ile hükümetlerin devrildiğini, darbelerin yapıldığını anlatan Kaya, "Türkiye on yıllarca geriye gitti. Gençler olarak siz hatırlamazsınız ama ben 28 Şubat'ı çok iyi anımsıyorum. 28 Şubat'ta bu ülkenin kadınlarını 'başı açık', 'başı kapalı' diye ayırdılar. Benim birçok arkadaşım açıktı. Onlar kapıdan içeri alınırken, biz alınmadık. Elhamdülillah o günler geride kaldı. Biz bugün Mecliste başı açık, kapalı beraber görev yapıyoruz. Kamuda, okullarda da bu böyle biz bunu artık daha güçlü hale getireceğiz. Millet beğendiğini yüzde 50 ile iktidar yapacak beğenmediğini aşağı indirecek." değerlendirmesinde bulundu.



Kaya, "partili cumhurbaşkanı" konusuna ilişkin soruyu, "Bugün mevcut sistemimizde bir belediye başkanı bir partiden seçiliyor ama seçilen başkan tüm vatandaşlara hizmet ediyor. Cumhurbaşkanı partili de olsa herkese eşit davranarak, adil olarak hizmet edecek inşallah. 'Tek adamlık' bahsini ortaya atanlar, bunu kasıtlı olarak yaparak kafaları bulandırıyorlar. Ancak bunu söyleyenler şunu unutuyorlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk cumhurbaşkanıyken, Cumhuriyet Halk Partisinin başındaydı. İnönü cumhurbaşkanıyken, Cumhuriyet Halk Partisinin başındaydı. Cumhurbaşkanının partili olması, millete adil bir şekilde hizmet götürmeyeceği anlamına gelmez." diye yanıtladı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, seçilme yaşının 18'e düşürülmesi ve seçilenlerin askerlik durumları ile ilgili sorusu üzerine de şunlar söyledi:



"Milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülmesi, gençlerimizin hakkı olanın onlara teslim edilmesi oluyor. Gençlerimiz seçebilirken, seçilemiyor. Seçmek de seçilmek kadar ciddi bir iş ve biz gençlerin seçilme haklarını vereceğiz. Gençlik demek hız, dinamizm demek 25-30 yaş arası sadece 5 milletvekilimiz var. Biz gençlerin sayısın arttırmak istiyoruz. Bilgi ve teknolojiyi çok daha yakından takip ediyorsunuz. Askerlik meselesi erkeklere özgü. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi, farklı çözüm önerileri var. Öğrencilerimiz, zaten master ve doktora yapıyorlar, askerliklerini tecil ettiriyorlar. 18 yaşa gelen her genç celp gibi Meclise gelmeyecek sizlerin arasından seçtiğiniz genç arkadaşlarınız Mecliste sizleri temsil edecek. Ben inanıyorum ki referandum dan çok güçlü bir 'evet' çıkaracağız. Ülkemiz daha da büyüyüp güçlenecek. Önümüzde bir referandum var. Sonuç ne olursa olsun, biz önümüzdeki tüm engellere rağmen yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkenin istikrarı için çalışmaya devam edeceğiz. '367 krizlerini', '411 el kaosa kalktı' manşetlerini beraber yaşadık. Sistemin ülkeye getirdiği zorluklar olmasaydı belki yaptıklarımızın gerçekleştirdiklerimizin iki katını yapacaktık. Yönetimin güçlenmesi, cumhuriyetin gelişmesi için güçlü bir 'evet' istiyoruz. İnşallah sandıktan 'evet' çıkacak diyorum. Siz gençleri çok seviyoruz, desteklerinizi bekliyoruz."



Etkinliğin sonunda, Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ve Rektör Prof. Dr. Burhan Aykaç, Bakan Kaya'ya teşekkür plaketi takdim etti. Kaya, etkinliğe katılan üniversite öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.