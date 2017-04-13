Bakan Kaya: "Tüm Türkiye Düşmanları 'Hayır' Çıksın Diye Uğraşıyor" - Istanbul
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, '15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir' derken, hepimiz kontrollü kaçış videolarını gördük.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, '15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir' derken, hepimiz kontrollü kaçış videolarını gördük. Kılıçdaroğlu'nun şehit yakınlarımızdan, gazilerimizden ve o gece liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akan bu ülkenin aziz milletinden özür dilemesi gerekiyor. Bu yaptığı, terör örgütünü aklama çabası." dedi.
Bakan Kaya, AK Parti Bağcılar Kadın Kolları tarafından Bağcılar Halk Sarayı'nda düzenlenen Bağcılar Öncü Kadınlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, pazar günü, Türkiye'nin belki de gelecek yüzyıllarını şekillendirecek bir referandum için oy kullanılacağını söyledi.
Çocukların geleceği için sandıklara kadınların mührünün vurulması gerektiğini ifade eden Kaya, "15 yıldır sizlerin desteğiyle ülkemize birbirinden büyük hizmetler yaptık ama türlü türlü engellemelere rağmen bu hizmetleri yaptık. Önümüze set çekip 'hayır' diyenlere rağmen bu hizmetleri yaptık." ifadesini kullandı.
İktidara geldiklerinde kişi başı milli gelirin 3 bin dolar olduğunu anımsatan Kaya, bu sayıyı 11 bin dolara çıkardıklarını vurguladı.
AK Parti iktidara gelmeden önce bir anayasa kitapçığının fırlatıldığını ve ülkeye 638 milyarlık bir bedel ödetildiğini söyleyen Kaya, "Bu bedeli sizler, bizler cebimizden, vergilerimizle ödedik. IMF'nin kapısında el açıp bekleyen bir Türkiye'den bugün IMF'ye bütün borçlarını ödemiş, IMF'ye borç veren bir Türkiye var. Ülkemizi büyüttük, geliştirdik, dünyanın 16. büyük ekonomisi haline getirdik. Bugün hem bölgesinde hem küresel anlamda bir Türkiye var. Bugün Türkiye, Türkiye'den büyüktür anlayışıyla tüm dünya mazlumlarına sahip çıkan bir Türkiye var. Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir liderimiz var. Onun arkasında emin adımlarla geleceğe yaklaşan bir Türkiye var." diye konuştu.
Bakan Kaya, Türkiye'nin 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Ama bu ülkenin kadınları tankların önüne durdu, bu ülkenin o aziz kadınları. 11 kadın şehidimiz var. Bu ülkenin gencecik evlatları, tankların önüne dikildi, helikopter atışlarının önünde darbeye 'dur' dediler." dedi.
İstanbul ve Ankara'nın farklı yerlerinde çok sayıda şehidin verildiğini hatırlatan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu vatanın bağımsızlığını ve özgürlüğünü kimseye vermediğimizi gösterdik. Bu milletin onurunu, sizler kurtardınız. Bu ülkenin kadınları canı pahasına iradesine sahip çıktı. Şimdi aynen 15 Temmuz ruhuyla sizler, sandıklarda bir destan yazacaksınız. Ben inanıyorum ki bu ülkenin kadınları, sandıklarda vesayetin son kalıntılarını da ortadan kaldırmak üzere çok güçlü bir 'evet'i sağlayacak. Biz bu ülkenin kadınlarına, gençlerine güveniyoruz. Yapacağımız referandum la Avrupa ülkeleri çok yakından ilgileniyor. Avrupa ülkeleri işi gücü bırakmış, Türkiye'nin pazar günü yapacağı referandum u gündemlerine almışlar. Sizler gördünüz orada bakan arkadaşlarımı, beni, milletvekili arkadaşlarımı ülkelerine sokmayan, türlü türlü bahanelerle salonlarımızı iptal eden Avrupa 'hayır' kampanyalarına destek oluyor."
"Yaptığı, terör örgütünü aklama çabası"
Bugün terör örgütlerinin Avrupa'da "hayır" kampanyalarını polis desteğiyle yaptığını anlatan Kaya, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızı hedef haline getirerek, 'hayır' kampanyalarına sahip çıkan bir Avrupa var. Bize izin vermeyen, ülkelerine sokmayan, bize o insanlık dışı muameleyi reva gören Avrupa ülkeleri beni mi tehdit gördüler? Hayır. Onların derdi biz değiliz, onların derdi bu ülkenin gelişmesi. Türkiye o alçak darbe girişimine rağmen, 2,9'luk büyümeyle AB üyesi ülkelerin iki katı hızla büyüyor ve gelişiyor. Türkiye bugün hem bölgesel hem de küresel anlamda çok ciddi bir güç haline gelmiş durumda. Bu AB ülkeleri biliyor ki bu referandum dan evet çıkarsa, büyümemiz hızlanacak. Bu ülkede istikrar kalıcı hale gelince, büyüme hızlanacak, yatırımlar artacak, özgürlükler, demokrasimiz daha da güçlenecek. Büyümemizden, gelişmemizden rahatsız olan Avrupa, 'hayır' kampanyalarının yanında. PKK, FETÖ, DHKP/C ile yan yana, tüm Türkiye düşmanları 'hayır' çıksın diye uğraşıyor."
Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimine ilişkin sözlerine değinen Bakan Kaya, "Bu 'hayır' cephesinde, '15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimiydi' diyerek FETÖ'yü aklamaya çalışan Kılıçdaroğlu var. Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, '15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir' derken, hepimiz kontrollü kaçış videolarını gördük. Kılıçdaroğlu'nun şehit yakınlarımızdan, gazilerimizden ve o gece liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akan bu ülkenin aziz milletinden özür dilemesi gerekiyor. Bu yaptığı, terör örgütünü aklama çabası." dedi.
Bakan Kaya, konuşmasının ardından etkinliğe katılan kadınlarla fotoğraf çektirdi, anneleriyle gelen bebekleri sevdi. Bakan Kaya'ya, AK Parti Bağcılar İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Kıratlı hediye takdim etti.
Etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk de katıldı.