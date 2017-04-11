Bakan Kaya, Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluştu
Esenler’de şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "15 Temmuz gecesi bu millet canını verdi, bağımsızlığını, bayrağını vermedi.
Esenler'de şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "15 Temmuz gecesi bu millet canını verdi, bağımsızlığını, bayrağını vermedi. O gece, bu aziz millet, 15 Temmuz'da dünyaya demokrasi dersi verdi" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Esenlerli şehitlerin aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa; Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Müftüsü Halil Şekerci, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Gökhan Taran, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Sakallı da katıldı.
Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Sizler Allah'ın katında en kıymetli ve en kutsal olan şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri olarak gurur yaşıyorsunuz. Acınızı hafifletmek, sizlerle aynı duyguyu paylaşmak için her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" dedi.
Millet olarak şehit ve gazilere minnet duyduklarını dile getiren Göksu, "Onlar şehit ya da gazi olmasaydı biz bugün Suriye, Irak, Lübnan gibi birçok sıkıntılarla karşı karşıya gelmiş, dağılmış bir milletin çocukları olacaktık. Bunun için size ne kadar minnet duysak azdır. Rabbim sizden razı olsun" diye konuştu.
15 Temmuz'da demokrasi dersi verildi
15 Temmuz şehit ve gazilerinin dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "15 Temmuz gecesi, bu milletin yürekleri birlikte vurdu. Bu millet canını verdi, bağımsızlığını, bayrağını vermedi. O gece, bu aziz millet, 15 Temmuz'da dünyaya demokrasi dersi verdi. 15 Temmuz'dan sonra, asıl Türkiye düşmanlarının hali ortaya çıktı. Allah, bu yüce milletten razı olsun. Şehitlerimize rahmet eylesin, onları unutmayacağız, unutturmayacağız" şeklinde konuştu.
"Size hizmet etmek gurur"
Hükumet olarak her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanında olduklarını vurgulayan Kaya, "Sizlere gece gündüz hizmet etmeyi gurur ve onur meselesi olarak görüyoruz. Hükumet olarak şehit yakınlarımız, vazife malulleri ve gazilerimiz için ne yapmamız gerekiyorsa, hiç tereddüt etmeden yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. En ufak sıkıntınız, bizim sıkıntımız. Tüm bürokrasimizle beraber yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum, en küçük sıkıntınızda bana ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet etti
Konuşmasının ardından Başkan Göksu, Kaya'ya, Fuzuli'nin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i öven 32 beyitlik "Su Kasidesi"ni ebru eseri ile anlatan Hikmet Barutçugil'in "Ab-Rü'larda Su Kasidesi" isimli eserini hediye etti.
Bakan Kaya gecenin sonunda masaları tek tek gezerek şehit ve gazi yakınları ile sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL