Bakan Kaya, Oyunu Kullandı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oyunu İstanbul'da kullandı.



Oy kullanmak için Ümraniye'deki Şakire Hanım Eğitim Uygulama Okuluna eşi İlyas Kaya, bir yaşındaki kızı Ayşe Zeynep ve 6 yaşındaki oğlu Ahmet Akif ile gelen Bakan Kaya'yı, okul bahçesinde partililer ve vatandaşlar karşıladı.



Kucağında kızıyla vatandaşlarla okul bahçesinde bir süre sohbet eden Kaya, daha sonra eşiyle oy kullanacağı 1160 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçerek, buradaki görevlilerden pusulasını alarak, oy verme işlemini gerçekleştirdi.



Kaya, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, demokrasi adına bugün güzel bir sonuç alınacağını aktardı.



Sandıktan çıkacak sonuçlarla demokrasinin ve Cumhuriyetin daha da kuvvetleneceğini belirten Kaya, "Ailecek oy kullanmaya geldik. Heyecanlıyım ve çok yoğun bir çalışma temposunun ardından bugün oyumuzu verdik. Ülkemiz inşallah 2023, 2053, 2071 hedeflerine koşar adım ulaşacak diye umuyorum. Bugün akşam sonuçları alacağız. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.



Gazetecilerin, "Oğlunuzun heyecanlı olduğu gözlendi, siz de heyecanlısınız" sözleri üzerine Kaya, "Ailecek geldik, evet. Eşimle birlikte çocuklarımızın geleceği için oy kullandık. İlk kez oy kullanma işlemi sırasında oğlum yanımda ve heyecanlı, çok heyecanlı. Onların geleceği için Türkiyeyi çok daha güzel yarınlara ulaştırmak için oy kullandık. Evet, çocuk çok heyecanlı." ifadelerini kullandı.



Okul bahçesinde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kaya, ailesiyle oy kullanmaya gelen 9 yaşındaki Zeynep Metin ile de bir süre sohbet etti.