GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Hastane önünden görüntüler
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın açıklamaları İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ortaköy saldırısında yaralananları ziyaret etti.
Bakan Kaya, Ortaköy Saldırısında Yaralananları Ziyaret Etti
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Hastane önünden görüntüler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın açıklamaları İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ortaköy saldırısında yaralananları ziyaret etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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