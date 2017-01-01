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Bakan Kaya, Ortaköy Saldırısında Yaralananları Ziyaret Etti

Bakan Kaya, Ortaköy Saldırısında Yaralananları Ziyaret Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Hastane önünden görüntüler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın açıklamaları İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ortaköy saldırısında yaralananları ziyaret etti.

Bakan Kaya, Ortaköy Saldırısında Yaralananları Ziyaret Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Hastane önünden görüntüler
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın açıklamaları İSTANBUL - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ortaköy saldırısında yaralananları ziyaret etti.

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