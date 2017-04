Bakan Kaya, Öğretmenlerle Buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, istikrarı kalıcı hale getirecek. İstikrar, büyümenin teminatıdır. Kalıcı istikrar ile birlikte, ülkemizi dünyanın ilk on, Avrupa'nın ise ilk üç ekonomisinin içine sokacağız. Onun için 16 Nisan'da çok güçlü bir 'evet' diyerek, hem Batı'ya, hem tüm terör örgütlerine hem de Türkiye karşıtlarına mesaj vereceğiz." dedi.



Kaya, Kağıthane Nurtepe Sosyal Tesislerinde "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" programında yaptığı konuşmada, eğitimin insanı geleceğe hazırlayan çok önemli bir unsur olduğunu ve öğretmenlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.



Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğini aktaran Kaya, 16 Nisan'da yapılacak oylamanın sadece bir referandum olmadığını ifade etti.



Kaya, 15 Temmuz'da milletin evlatlarının şehadete yürüdüğünü, toplara, tanklara meydan okuduğunu ve canına rağmen vatanını böldürtmediğini vurguladı.



15 Temmuz'da milletin çok önemli bir değişimin kararını verdiğini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:



"15 yıldır AK Parti hükümetleri, milletin de desteğiyle milletine hizmet etti. Çok büyük projelere imza attık. Engellemelere rağmen, bu millete hizmet etmekten yılmadık. Bize çok büyük badireler atlattırdılar. Tüm zorluklara rağmen, ülkemizin büyümesi, gelişmesi için büyük projelere imza attık. Her defasında içerideki ve dışarıdaki hain işbirlikçiler beraber oldu, bizim bu projelerimizin önünde hep 'Hayır' dediler. Ne yaptılarsa boş, kararlı ve güçlü bir liderle, ülkemize 15 yıldır güçlü bir şekilde hizmet ettik. Ama bu sistem artık bu millete çok dar gelen bir sistem. Parlamenter sistem, krizler, kaoslar ve koalisyonlarla, hizmetlerin engellenmesine neden olmuştur. Bu ülkenin koalisyon dönemlerinde neler çektiğini hepimiz biliyoruz. O günleri, gençlerimize de anlatmamız gerekiyor. Bu noktada siz değerli eğitim camiasının üyelerine çok büyük görev düşüyor. Haftalar, günler süren hükümetler var. Güvenoyu alamayan hükümetler var bu ülkede. Bizim getireceğimiz yeni sistemde ne diyoruz, 'Bir seçimle, hem parlamentoyu seçelim, millet iradesiyle aynı gün cumhurbaşkanı ve hükümeti de seçelim, güvenoyunu da seçimi yaparken milletimiz versin.' Yani irade, söz sadece millette olsun. Milletin seçtiği cumhurbaşkanı ve hükümeti, 5 yıl boyunca ülkeye kesintisiz hizmet yapsın. Türkiye büyümeye, değişmeye devam etsin' diyoruz."



"O gece Hollanda'da bütün özgürlükleri askıya aldılar"



Bakan Kaya, Hollanda'da yaşadığı olayları hatırlatarak, "O gece Hollanda'da bütün özgürlükleri askıya aldılar. O gece, Holanda'da hareket ve ifade özgürlüğüm kısıtlandı. Hollanda'da vatandaşlarımıza ve basın mensuplarına atlarla, itlerle saldırdılar. Aynı Avrupa, terör örgütünün 'hayır' kampanyalarına izin verdi. Yine aynı Avrupa'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın şakağına silah dayanmış pankartlarla, 'hayır' kampanyalarına izin verildi. Kimler, bu hayır kampanlarına katılıyor? PKK terör örgütü, FETÖ terör örgütünün Türkiye'den kaçan mensupları." diye konuştu.



Tüm terör örgütlerinin orada olduğunu dile getiren Kaya, şunları söyledi:



"DHKP-C'nin 'hayır' kampanyaları da. Bu ülkenin bakanlarına izin vermeyen, diplomatik teamülleri ayaklar altına alan Avrupa, 'hayır' kampanyalarına niçin destek oluyor? Burada durup, bunu düşünmemiz, aslında referandum da vereceğimiz 'evet'in ne anlama geldiğini de çok iyi anlatıyor. Onların korktuğu Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin daha da büyüyecek, daha da gelişecek olması. Onlar, Türkiye düşmanlığında birleşmişler, terör örgütleriyle el ele vermişler, Türkiye karşısında ne kadar şer odağı varsa, 'hayır' kampanyalarının destekçisi."



Fatma Betül Sayan Kaya, 16 Nisan'ın bunun için bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin geleceğini ve büyümesini milletle birlikte teminat altına almak istediklerini vurguladı.



"Yeni ve güçlü Türkiye'yi öğretmenlerimizle inşa edeceğiz"



Parlamenter sistemin getirdiği tüm zorluklara rağmen, Türkiye'nin büyüdüğünü dile getiren Kaya, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, istikrarı kalıcı hale getirecek. İstikrar, büyümenin teminatıdır. Kalıcı istikrar ile birlikte ülkemizi dünyanın ilk on, Avrupa'nın ilk üç ekonomisinin içine sokacağız. Onun için önce 16 Nisan'da çok güçlü bir 'evet' diyerek, hem Batı'ya, hem tüm terör örgütlerine hem de Türkiye karşıtlarına mesaj vereceğiz. 16 Nisan'da inanıyorum ki referandum un sonucu 'evet' olacak ama biz istiyoruz ki Türkiye karşıtlarına karşı güçlü bir 'evet' olsun. Yeni ve güçlü Türkiye'yi siz sevgili öğretmenlerimizle birlikte inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Kaya, "Evet" diyenleri denize dökmekten bahsedenler olduğunu belirterek, "Ya sen bu yüce milleti Yunanlı ile mi karıştırıyorsun? Bunu söyleyen ana muhalefet partisinin milletvekili. Gerekenin yapılması lazım. Gerekeni kim yapacak? '15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimiydi' diyerek bu millete, şehitlerine hakaret eden genel müdür mü yapacak? Maalesef onun bu millete bir özür borcu var, onu dilemesi lazım. Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilere bir özür borcu var. Önce o özrünü dilemesi lazım." ifadesini kullandı.