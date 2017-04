Bakan Kaya, Kadın Muhtarlarla Buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yapılacak anayasa değişikliği ile Türkiye ayağındaki bütün prangalardan kurtulacaktır. Türkiye, hedeflerine daha hızlı ulaşacaktır. Yeni sistemle devlet yönetiminde çift başlılık sona erecek, Türkiye yönetimde ihtiyaç duyduğu hıza ve güce kavuşacak. Yasama, Yürütme ve Yargı bağımsızlığı kesin çizgilerle birbirinde ayrılacak." dedi.



Kaya, Küçükçekmece "Kadın Muhtarlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kadın muhtarların iyiliğin, güzelliğin temsilcisi olmasının, buluşmayı daha da değerli kıldığını ifade ederek, gönüllerini millete verdiklerini, aşklarının, sevdalarının millet olduğunu söyledi.



Muhtarların, milletle olan ilişkilerinde, istikamet ve yol haritalarını belirlemede en büyük yardımcıları olduğunu dile getiren Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara verdiği değerin, bunun en güzel ispatı olduğunu kaydetti.



-"AK Parti, kadınlarımıza önemli fırsatlar ve ayrıcalıklar sağladı"



Türkiye'nin son 15 yıllık dönemde başardıklarının, istikrar ve güvenin, gelecek için ne ifade ettiğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Bakan Kaya, şöyle konuştu:



"Her alanda olduğu gibi kadını ilgilendiren meselelerin çözümü de ancak güçlü iktidarla, güçlü siyasetle mümkündür. Siz değerli kadın muhtarlarımızla bir aradayken, kadınlarımızın mutluluğu ve toplumda hak ettikleri yeri almaları için yaptıklarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. AK Parti iktidarlarında, kadınlarımıza eğitimde, istihdamda, aile hayatında önemli fırsatlar ve ayrıcalıklar sağlanmıştır. Zihniyet dönüşümünü, anayasal ve yasal düzenlemeleri, temel hak ve özgürlükleri, maddi destekleri kapsayan bu çabaların sonunda, bugün 15 yıl öncesine göre, çok daha iyi bir noktadayız. 2005-2006 öğretim yılında kız çocuklarında yüzde 87 olan ilköğretimde net okullaşma oranı, 2015-2016 öğretim yılına gelindiğinde, kız çocukları için ilkokulda yüzde 95'e, ortaokulda ise yüzde 94'e yükselmiştir. 2005-2006 öğretim yılında, orta öğretimde net okullaşma oranı, kız çocukları için yüzde 52 iken, 2015-2016 öğretim yılında, bu oranın yüzde 80'e yükseldiği görülmektedir. Yüksek öğretimde okullaşma oranı kız çocuklarında 2015-2016 öğretim yılında yüzde 41'e yükselmiştir. Türkiye'de 2016'da kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 32,5 olmuştur. 2005'de bu rakam yüzde 23'lerdeydi. 2002'de kadınların parlamentoda temsil oranı yüzde 4,4 iken, 1 Kasım 2015 genel seçimleriyle, parlamentoda kadın milletvekili oranı yüzde 14,7'ye yükselmiştir.



Bugün her alanda hızlı bir yükseliş içinde olan kadınlarımız, yeni Türkiye'nin gelecekteki umududur, gücüdür. Kadının elde ettiği her bir kazanım daha adil, daha mutlu ve müreffeh Türkiye'nin müjdesidir. Ülkemiz çok hayati bir sürecin içinde. Ülke olarak birbirinden önemli, birbirinden sarsıcı birçok hadiseyi, çok kısa bir süre içinde yaşadık. Terör saldırıları yaşadık, ekonomik saldırıların hedefi olduk, aslında büyük bir kuşatma da denilebilir buna.15 Temmuz'da da bu olayların zirvesi, düşmanlarımızın en cüretkar hamlesi gerçekleşti. Ancak yıkılmadık, dimdik ayaktayız. Kuşatmayı yardık, alçak saldırıyı püskürttük. O gece, kadınlarımız kucaklarında bebekleriyle, aynı Nene Hatun gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara koştu. Bu anlatılması zor ama bütün acımasızlığıyla yaşadığımız saldırı ve ardından gelen zafer, kadınlarımızın rolleriyle de hatırlanacak."



-"15 Temmuz'da kadınlarımız vatanı uğruna şehadete koştu"



Bakan Kaya, kadının üstlendiği rollerle, tarihin en zor dönemlerinde, toplumlara umut ve cesaret verdiğini vurgulayarak, 15 Temmuz'da eşi, kardeşi ve evlatlarıyla meydanlara koşan ve zulme karşı duruşunu cesaretle dile getiren kadınların da bunu yaptığını ve vatanı uğruna şehadete koştuğunu söyledi.



Kaya, 15 yıldır sorunlarının üstesinden gelerek istikrarla büyüyen Türkiye'nin 15 Temmuz'da karşılaştığı tablonun, ülkenin durumunun yeniden gözden geçirilmesini zorunlu hale getirdiğini dile getirerek, "Siyasetin ve yönetimin üstündeki, her türlü vesayeti kaldırmak zorunda olduğumuzu, 15 Temmuz bize gösterdi. O gece, bu millet bütün dünyaya bir demokrasi dersi verdi. Kurduğumuz güven ve istikrar ortamını bozmak isteyen güçlere karşı her türlü tedbiri almak zorundayız. Aldığımız mesafeleri kaybetmemek ve koyduğumuz hedeflere ulaşmak için sistemin getirdiği her türlü marazi durumu ortadan kaldırmak zorundayız. 15 Temmuz'da yaşadıklarımız sonrasında, Batı dünyası, ne diyeceğine ancak bir ay sonra karar verdi. Ülkelerinin tepkisizliği, sınırlarımızda yaşanan savaşlar ve karışıklıklar, dünyada yükselen ırkçılık ve terör… Bütün bunlar, gözlerimizin önünde yaşandı, yaşanıyor. Bir kadın olarak, Suriye'deki bebek cesetlerini görünce yüzümü çevirmek zorunda kalıyorum. Biz kadınlar ve Türkiye olarak, bu drama sessiz kalmadık. Bundan sonra da susmayacağız." diye konuştu.



Devleti ve milleti korumak için her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını, yavaşlığa, hantallığa tahammülleri bulunmadığını aktaran Kaya, gereksiz şekilde enerji harcamaya, zaman kaybetmeye bu ülkenin vakti ve olmadığını dile getirdi.



-Hollanda'da insanlık dışı bir muameleye tabi tuttular"



Kaya, milli birliği, toplumsal barışı korumak, uzlaşma kültürünü geliştirmek zorunda olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:



"16 Nisan, bütün bu değişikliklerin milletimizin onayına sunulacağı tarihtir. Anayasa değişiklik paketine, referandum a karşı yürütülen kampanyaları görüyorsunuz. Hollanda'da bizi nasıl durduklarını siz de gördünüz. İnsanlık dışı bir muameleye tabi tuttular. Avrupa buna rağmen, terör örgütünün 'hayır' kampanyalarına izin veriyor. Avrupa niçin bizim kampanyamıza engel oldu? Siz hanımefendilerin bunları düşünmesini istiyorum. Benim, bakan ve milletvekili arkadaşlarımın, bu ülkeler için tehdit içerecek bir durumu yok. Onları, Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi rahatsız ediyor. Türkiye 2,9 büyüdü 2016'da hem de hain FETÖ darbe girişimine rağmen. Bu ülkeyi daha da büyütmemiz lazım. Bizim bu ülke için büyük hedef ve hayallerimiz var. Türkiye'yi 2023 hedeflerine siz kadınlarımızla taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'ye kalıcı istikrarı getirmek için getirdiğimiz bir sistemdir. 15 yılda AK Parti döneminde gelen istikrar, ülkede kalıcı hale gelsin istiyoruz. Koalisyonlar, kriz dönemleri, kaos dönemleri artık bir daha yaşanmasın istiyoruz.Yeni Anayasa değişikliği meselesi, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesidir. Bunu bu şekilde görmemiz lazım.Siyaset üstü bir mesele bu. Çocuklarımızın geleceği, ülkemizin bekası için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine sizlerle birlikte 'evet' dememiz gerektiğine inanıyorum. 16 Nisan'da çıkacak sonuç ile Avrupa'ya en büyük mesajı vereceğiz. Getireceğimiz yeni sistemle tüm vesayet odaklarını tarihin tozlu rafları arasına sizlerle birlikte gömeceğiz."



Kaya, 15 Temmuz'da milletin gösterdiği kahramanlığı "kontrollü darbe" denmesini şehit ve gazilere büyük bir hakaret olarak gördüğünü dile getirerek, bunun vatan evlatlarına yapılan saygısızlık olduğunu ve özür dilenmesi gerektiğini de belirtti.



-"Kadın olmadan kalkınma olmaz"



Bir daha 27 Mayıslar, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, 15 Temmuzlar yaşanmasın diye oy kullanacaklarının altını çizen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:



"Yapılacak anayasa değişikliği ile Türkiye ayağındaki bütün prangalardan kurtulacaktır. Türkiye, hedeflerine daha hızlı ulaşacaktır. Yeni sistemle devlet yönetiminde çift başlılık sona erecek, Türkiye yönetimde ihtiyaç duyduğu hıza ve güce kavuşacak. Yasama, Yürütme ve Yargı bağımsızlığı kesin çizgilerle birbirinde ayrılacak. Herkes kendi işini yapacak kanun tekliflerini milletvekilleri verecek, Meclis yasama görevine yoğunlaşacak. Yargı bağımsızlığını güvence altına alıyor ve tarafsızlık ifadesini de Anayasamıza sokuyoruz. Böylece milletimizin yargıya olan güvenini güçlendirmiş olacağız. Uyuma, hıza, birliğe ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunları getirecek. Kamu kurumları arasındaki gerilim ortadan kalkacak, bütün kurumlar uyum içinde çalışacaktır. Bizi ayakta tutan, güçlü kılan, milletimizin her zaman ferasetle ortaya koyduğu iradesidir, milli iradedir. Yeni sistemde milli irade, siyasetin merkezi gücü olacak. Çünkü yüzde 51 oy almayan hiçbir kişi ya da siyasi anlayış ülkeyi yönetemeyecek. Yeni sistem, devleti şeffaf hale getirecek. Her şey milletin gözü önünde ve milletin onayıyla olacak veya olmayacak. İnanıyorum ki; kadınlarımız bu değişim kararının da en önemli itici gücü olacaklar. Çünkü kadınlar, yükselmenin ve ilerlemenin teminatıdır. Kadın, mutluluğun ve huzurun teminatıdır. Kadın olmadan değişim olmaz, kadın olmadan kalkınma olmaz."