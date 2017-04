Bakan Kaya, Gençlere Anayasayı Anlattı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 18-25 arasındaki gençlerin her türlü cezai ve hukuki ehliyetleri bulunduğunu, her türlü kararı alabildiğini, vergi verdiğini ve evlenebildiğini belirterek, "Ama seçilme hakları yok. Burada bir haksızlık var. Biz size hakkınız olan bir şeyi teslim ediyoruz." dedi.



Kaya, Hürriyet ve Adalet Derneği ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Gençlik tarafından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Raşit Küçük Salonu'nda düzenlenen "Gençler Soruyor" programında, öğrencilerin anayasa değişikliği konusundaki sorularını cevapladı.



Anayasa değişikliğinin en önemli maddelerinden birinin gençlere seçilme hakkını getirmesi olduğunu ifade eden Kaya, gençlere hakları olan bir şeyi verdiklerini söyledi.



Gençlerin seçtiklerini ancak seçilemediklerini dile getiren Kaya, şunları kaydetti:



"Bunu başörtülü kadınların bir dönem ki haline benzetiyorum. Başörtülü kadınlar seçiyordu ama seçilemiyordu. Bugün başörtülü, hem seçiyor hem seçilebiliyor. Aynen bu şekilde 18-25 arasındaki genç kardeşlerimin her türlü cezai ve hukuki ehliyetleri var. Her türlü kararı alabiliyor, vergi veriyor, evlenebiliyor ama seçilme hakları yok. Burada bir haksızlık var. Biz size hakkınız olan bir şeyi teslim ediyoruz. Bu yaş grubundaki 8 milyon gencimizi de Meclis'te en iyi şekilde temsil edeceğinize gönülden inanıyorum."



Bakan Kaya, 65 yaş üzerinde 67 milletvekili varken genç vekil sayısının beş kişiyle sınırlı olmasının büyük bir haksızlık olduğunu ifade ederek, 18-25 yaş aralığında, kendisini iyi yetiştirmiş gençleri sadece TBMM'de değil, her yerde görmek istediklerini belirtti.



Birçok ülkede 18-25 aralığında gençlerin bakan olabildiğini anlatan Kaya, "Bizim gençlerimizin o gençlerden neyi eksik? Kaldı ki fazlası var eksiği yok. Bizim gençlerimizin vatan ve bayrak aşkıyla, iman dolu göğüsleriyle Meclis'te de en iyi şekilde görev yapacaklarına inanıyorum." diye konuştu.



AK Parti iktidarları süresince Türkiye'nin IMF'ye borç veren, kişi başı milli geliri 11 bin dolara dayanan bir ülke haline geldiğini aktaran Kaya, daha fazlası yapılabilecekken e-muhtıralar, 17-25 Aralık darbe girişimi, Gezi olayları ve 15 Temmuz'daki darbe kalkışmasıyla AK Parti'nin ve Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını ifade etti.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Türkiye'nin 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girme hedefinden bahsederek, "Ama hedeflerimiz çok daha büyük. Çok daha fazlasını bu ülke için yapmak istiyoruz. Bunun için de tamamen güçlü bir yönetim sistemi getirmek istiyoruz. İstikrarlı yönetim anlayışını kişiler ve partilerden bağımsız olarak bu ülkenin kazanımı haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Etkinliğe, KADEM Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse de katıldı.