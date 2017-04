Bakan Kaya Gaziosmanpaşalı Kadınlarla Buluştu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, mevcut parlamenter sistemin kriz ve kaos oluşturmaya çok müsait olduğunu belirterek, "İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile koalisyon dönemini sizler kapatacaksınız. Gelin, sandıklara kadınların elinin değdiğini gösterelim." dedi



Kaya, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı Kadın Kolları tarafından düzenlenen "Gaziosmanpaşalı Kadınlar Buluşması"na katıldı. Burada konuşan Kaya, tüm şehitlere rahmet dileyerek, 15 Temmuz'da Türkiye'nin istiklaline ve istikbaline sahip çıkan kadınlara teşekkür etti. Kaya, bu ruhla kadınların 16 Nisan'daki halk oylamasında "evet" diyeceğine şüphesinin olmadığını belirtti.



Bazı Avrupa ülkelerinin kendisinin ve diğer bakan arkadaşlarının "evet kampanyası" çalışmalarını engellediğini hatırlatan Kaya, aynı ülkelerin "hayır kampanyalarına" ve başta PKK ve FETÖ olmak üzere diğer terör örgütlerinin faaliyetlerine izin verdiğine dikkati çekti.



Programa katılan kadınlardan, 16 Nisan'a kadar durmadan çalışmalarını isteyen Kaya, "Avrupa'nın evet kampanyalarını neden engellediğini çok iyi analiz etmemiz lazım. Onların rahatsız olduğu şey, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi. 15 yıldır siz bizlere destek verdiniz ve bu desteğinizle, biz Türkiye'yi bugüne getirdik. Parlamenter sistemin zorluğuna rağmen, ülkemize büyük hizmetler yaptık. İktidarı devraldığımızda, krizlerle, kaoslarla tıkanmış sistemle birlikte, bir de anayasa kitapçığı fırlatılmıştı ve ülkemiz 638 milyar lira bedel ödedi. O bedelle 300 Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabilirdi. 15 yıl boyunca IMF kapısında bekleyen ülkemizin borcunu ödedik ve Türkiye'yi borç verir hale getirdik. Borçlanma faizini yüzde 60'lardan yüzde 7'lere indirdik." diye konuştu.



"Yeni getireceğimiz sistemle Türkiye'de istikrarı kalıcı hale getireceğiz"



Kaya, AK Parti iktidarının büyük projelerinden bahsederek, başladıkları tüm projelerin önüne geçmek için, birilerinin "hayır" diyerek engel çıkardığını vurguladı. Kaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından milletin kararını verdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Bu millet 15 Temmuz'da milli iradenin üstünde hiç bir güç olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Bu millet 15 Temmuz'da vesayetin karşısında durmuştur. Şehitlerimiz aynı zamanda 'vesayete dur' demiştir. 15 Temmuz sonrası, bizim de bu değişikliği getirmemiz kaçınılmazdı. Yeni getireceğimiz sistemle, Türkiye'de istikrarı kalıcı hale getireceğiz. Türkiye'de artık seçime gittiğimizde, yeni sistemle birlikte hem parlamento hem de cumhurbaşkanı ve hükümeti, vereceğiniz oylarla belirleyeceksiniz. 5 yılda bir sadece ve sadece millet iradesi söz sahibi olacak, bu millet ne derse, o olacak. İnşallah 16 Nisan'da evet diyerek vesayetin son kalıntılarını tarihe gömeceksiniz. Ülkemize inşallah 16 Nisan'da çok daha büyük projeler yapacağız. Türkiye'yi dünyanın 16. büyük ekonomisi haline getirdik. 16 Nisan'dan sonra, inşallah büyümemiz hızlanacak. Dünyanın en büyük 10 ekonominin arasında olacağız."



"Kandil'in yüreği titriyor şu anda"



"Kadınlar ekonomiden anlamaz" sözlerini eleştiren Kaya, şunları kaydetti:



"Bence ekonomiden en çok kadınlar anlar. Türkiye'nin 2016 büyüme oranı 2.9. Avrupa Birliği'nin tam iki katı büyümüşüz. Çin'den sonra G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2. ülkeyiz. İnşallah bu yeni getireceğimiz sistemle büyümemiz hızla artacak. Darbelerle, bu ülkenin büyüme hızını 10 yılda bir yok ettiler. Koalisyonlar gelirse, bütün o kazanımları yok eden bir sistem var. Mevcut parlamenter sistem, kriz ve kaos oluşturmaya çok müsait. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile koalisyon dönemini sizler kapatacaksınız. Gelin sandıklara kadınların elinin değdiğini gösterelim. Gelin hep birlikte evet diyelim ve 16 Nisan'da 'kadın isterse ne başarabilir' tüm dünyaya gösterelim. Buradan çıkacak her evet cevabını, Avrupa duyacak, Türkiye düşmanlarının yürekleri titreyecek. Kandil'in yüreği titriyor, şu anda. Biliyorlar ki evet çıkarsa, Türkiye terör mücadelesinde de daha güçlenecek, kararlı bir şekilde, terörün inşallah kökünü kazıyacağız. Bu sistemle, Allah'ın izniyle, siz çocuklarınızın geleceğini teminat altına alacaksınız. 2023, 2053, 2071'i hedefleyen bir liderin arkasından yol yürüyoruz."



Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kadınların ve gençlerin gücüne inanan bir lider olduğunu dile getirerek, Erdoğan'ın onlara her zaman karar alma mekanizmasında önde görevler verdiğini ifade etti.



Programa Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Şahin Pirdal, ilçe kadın kolları başkanı Zeynep Vurmaz Yiğit ile çok sayıda kadın katıldı.