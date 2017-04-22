Bakan Kaya'dan 23 Nisan Mesajı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını belirterek, "Bu inançla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bizlere bağımsız ve hür bir ülke bırakan Birinci Meclisimizin cesur ve fedakar üyelerini saygı ve şükranla anıyorum" dedi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Tüm çocukların bayramını samimi duygularla kutladığını belirten Kaya, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünü, tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 23 Nisan 1920'de kurulan Yüce Meclisimiz, milletimizin bağımsızlığa giden yolda attığı en önemli adımdır. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla atılan bu adım, istiklal ve istikbal mücadelemiz için de bir dönüm noktası olmuştur" dedi.



"Yüce Meclisimiz, kurulduğu ilk günden itibaren milletimizin sarsılmaz iradesini temsil etmektedir"



23 Nisan 1920'de kurulan TBMM'nin milli iradenin ve demokrasinin kalesi haline geldiğini aktaran Kaya, "Yüce Meclisimiz, kurulduğu ilk günden itibaren milletimizin sarsılmaz iradesini temsil etmektedir. Bu güçlü irade, çocuklarımızın şahsında milletimizin geleceği, milli iradenin ve demokrasimizin teminatı olmaya devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 97 yıldır ilk günkü heyecan ve kararlılıkla milletimizin istiklal ve istikbali için çalışmalarını sürdürmektedir. Yüce Meclisimiz, darbeci teröristlere, vesayet odaklarına karşı tarihin her döneminde onurlu bir duruş sergilemiş, milli iradenin ve demokrasimizin kalesi olmuştur. Milletimiz, bu güçlü iradeyi 15 Temmuz'da kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla bağımsızlığımıza kast eden düşmanlara karşı destansı bir mücadele ortaya koyarak göstermiştir" ifadelerini kullandı.



"Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bizlere bağımsız ve hür bir ülke bırakan birinci Meclisimizin cesur ve fedakar üyelerini saygı ve şükranla anıyorum"



Millet iradesinin üstünde hiçbir gücün olmadığına değinen Kaya, mesajına şöyle devam etti:



"Demokrasinin dışında bir yola sapanlar, milletimizin güçlü iradesi karşısında her zaman mağlup olmaya mahkumdurlar. Bu mücadele ruhunu çocuklarımızla birlikte gelecek nesillere taşımaya, milli iradeyi dünya durdukça yaşatmaya devam edeceğiz. Bu inançla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bizlere bağımsız ve hür bir ülke bırakan birinci Meclisimizin cesur ve fedakar üyelerini saygı ve şükranla anıyorum. İstiklal mücadelesinde özveriyle görev almış Anadolu'nun her bir evladına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde coşkumuzu ve umudumuzu artıran değerli çocuklarımızın ve tüm milletimizin bayramlarını en kalbi duygularımla kutluyorum." - ANKARA