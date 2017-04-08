Bakan Kaya: Cesedi Çıkarılan Bebekleri Görünce Yüzümü Çevirmek Durumunda Kalıyorum

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Kadın Muhtarlar toplantısına katıldı. Küçükçekmece'de bulunan bir otelde saat 21.00'deki toplantıya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinde muhtarlık yapan kadınlar katıldı.



"ROL MODEL KIZLARIMIZLA BİRLİKTE TOPLUMSAL ZİHNİYET DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"



Kadın muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Bakan Kaya sözlerine, kız çocuklarının erken evlendirilmesi ile mücadeledeki çalışmalarından dolayı kadın muhtarlara teşekkür ederek başladı. Kaya, "Toplumsal zihniyet dönüşümünü siz kadınlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Kız çocuklarımızın okula gitmesi için Aile Bakanlığı olarak, okullaşma oranını arttırmak için orta öğretim kız öğrenci yurtları yapıyoruz. Ben bakan olduğumdan beri tam 21 tane orta öğretim kız öğrenci yurdu yapılması için imza attık, çalışma başlattık. Çocuklarımızı okulda tuttuğumuz sürece zihniyet dönüşümünü de köylerimizden, mahallelerimizden çıkan okumuş, eğitim almış rol model kızlarımızla birlikte toplumsal zihniyet dönüşümünü gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.



"BÜYÜK GÜÇLER ELİNİ TAŞIN ALTINA GEREKTİĞİ GİBİ KOYMADIĞI İÇİN SURİYE'DE BİR ÇÖZÜME ULAŞILAMADI"



Bakan Kaya Suriye' de yaşanan sivil kayıplarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, dünyanın sessiz kaldığını söyledi. Kaya, "Sınırımızda yaşanan savaşlar, karışıklıklar, dünyada yükselen ırkçılık ve terör gözlerimizin önünde yaşanıyor. Hemen yanı başımızda, Suriye'de bir insanlık dramı yaşanırken, bizler tüm mazlumlara el uzatmaya çalışırken, 3 milyondan fazla mülteciye kapılarımızı açtık. Avrupa kapılarında bekletilen, nişan yüzükleri ellerinden alınan mültecileri, katledilen Aylan bebekleri, daha iki gün önce kimyasal silahla katledilen bebekleri tüm dünya üzüntü içinde izliyor. Üzüntü içinde izlemek bir sonuç getirmiyor. Bugüne kadar Türkiye bu dramın son bulması, Suriye'de güvenli bölge inşa edilmesi için bir çok girişimde bulundu. Maalesef büyük güçler elini taşın altına gerektiği gibi koymadığı için Suriye'de bir çözüme ulaşılamadı. Ben bir kadın ve anne olarak orada cesedi çıkarılan bebekleri görünce yüzümü çevirmek durumunda kalıyorum. 15 aylık bir bebek annesi olarak orada yaşanan insanlık dramı hepimizi çok derinden yaralıyor. Biz kadınlar olarak bu drama sessiz kalmadık. Biz Türkiye olarak bu insanlık dramına karşı susmadık. Umarım en kısa zamanda Suriye'de güvenli bölge oluşturulur ve bebekler, kadınlar, masum insanlar katledilmez." ifadelerini kullandı.



"YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MESELESİ TÜRKİYE'NİN İSTİKRAR VE İSTİKBAL MÜCADELESİDİR"



Kaya, anayasa değişikliğinin önemini ise şu sözlerle aktardı: "Bu mesele Türkiye'nin siyaset üstü bir meselesi. Yeni anayasa değişikliği meselesi Türkiye'nin istikrar ve istikbal mücadelesidir. Çocuklarımızın geleceği için, ülkemizin bekası için Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne sizlerle birlikte 'evet' dememiz gerektiğine inanıyorum."