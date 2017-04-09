Bakan Kaya, Caddebostan sahilinde gençlerle pedal çevirdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya AK Partili gençlerle buluştu

Bakan Kaya: "Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hayallerini gençlerimiz ve kadınlarımızla gerçekleştireceğiz"



İSTANBUL - İstanbulAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Caddebostan sahilinde AK Partili gençlerle pedal çevirdi. Sahildeki bisiklet turunun ardından gençlere hitap eden Bakan Kaya, "Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hayallerini gençlerimiz ve kadınlarımızla gerçekleştireceğiz" dedi.

AK Parti Gençlik kolları tarafından "Gençlik Evet Diyor" sloganıyla organize edilen istişare toplantısı Caddebostan sahilinde yapıldı. Program öncesi Caddebostan sahilinde 3 kilometrelik bir bisiklet turu yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın gençlerle pedal çevirdiği bisiklet turuna Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Taha Ayhan ve çok sayıda partili katıldı.

Bisiklet turunun ardından 16 Nisan Referandum İstişare Toplantısında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, "Yapacağımız anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ülkemizde istikrarı kalıcı hale getirmek için yaptığımız bir değişiklik.15 Temmuz'da bu ülkede canını feda eden 71 genç şehitlerimiz var, 8 çocuk yaşta şehidimiz var. Gençlik için bu anayasanın önemi her şeyden büyük, bu yapacağımız değişiklikle gençliğimizin geleceğini teminat altına alacağız. Türkiye'nin yüzyıllarını güçlendireceğiz, çocuklarımızın geleceği için, istiklal ve istikbal için 16 Nisan'da 'evet' diyeceğiz. Milli iradenin arkasında dimdik duran gençlerimiz anayasa sürecinde de vesayetin son kalıntılarını tarihin tozlu sayfaları arasına göndermek üzere, gençlerimiz de 16 Nisan'da evet diyecek. Türkiye'nin 2023,2053 ve 2071 hayallerini gençlerimiz ve kadınlarımızla gerçekleştireceğiz" dedi.

" Seçme hakkı seçilme hakkından daha kolay bir şey değil "

Gençlere güvendiğini dile getiren Bakan Sayan, "Benden gençleri de olacak ve olmalı diyorum. Biz gençlerimize güveniyoruz. Bu ülke için canını tankların önüne atan, canını feda eden vatanımı böldürmeyeceğim, bayrağımı düşürmeyeceğim diyen genç şehitlerimiz var. Gençlerimiz evlenebiliyor, vergi veriyor, her türlü cezai hukuki ehliyetleri var. Mecliste temsil edilme haklarını veriyoruz biz onlara, aslında gençlerimizin hakkı olan bir şeyi veriyoruz. Dünyanın bir çok ülkesinde 18 yaşındaki gençler seçilme hakkına sahip. Seçme hakkı seçilme hakkından daha kolay bir şey değil. Gençlerim hem Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olacaklar, hem belediye meclisinde olacak. Genç bakanlarımız olacak diye umut ediyorum ve inanıyorum. Gençliğimize güveniyoruz. Dün olduğu gibi onlar hem bugünlerin hem de yarınların teminatı" şeklinde konuştu.

" AK Partinin de 2023,2053 ve 2071 hedefleri gençlikle gerçekleşecek"

Burada yaptığı konuşmada anayasa değişikliğinin gelecek hedefleri için öneminin altını çizen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bizim gençliğimiz diğer bütün dünya gençleriyle mukayese edildiğinde siyaset konusunda daha meraklı, daha eğilimli. Avrupa Gençlik Vakfı tarafından yapılan bir araştırmada bunu destekliyor. Araştırmada dünyada yüzde 24 ile Türk gençliği siyasetle ilgileniyor. Arkasından yüzde 21 ile Almanya ve yüzde20 ile İtalya gençliği geliyor. Son seçimde oy kullanır mısınız diye sorulduğunda da en fazla yoğunluk yine Türk gençliğinde yüzde 91'lik bir oran ile. Bu kadar siyasetle iç içe ve aktif bir ülkedeyiz. AK Partinin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri var. Tabi bunlar gençlikle gerçekleşecek. Anayasa değişikliğinde gençliği ortaya çıkarmak ve onlara verilmemiş haklarının verilmiş olması son derece önemli bir gelişme" ifadelerini kullandı.

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